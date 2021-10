Der Ladies Circle ist mit seinem "LC 49" nun auch im Märkischen Sauerland präsent. Die Charterfeier fand in Menden statt. Neue Ideen entwickeln, sich mit anderen Menschen austauschen und vor allen Dingen soziales Engagement zeigen: Das sollte nicht nur Männern vorbehalten sein, die in England seit 1927 die sogenannten "Round Tables" bildeten. Nur drei Jahre später zogen die englischen Damen, oder auch Ladies, mit der Gründung ihres "Ladies´ Circle" (LC) nach.

Beide Verbindungen setzten sich jedoch in einem Punkt von den alteingesessenen "Clubs" ab: Sie machten eine Altergrenze zur Vorschrift, bis zu der man der Gruppe angehören durfte oder bis zu der man zumindest stimmberechtigt war.

Seit 1972 gibt es den Ladies´Circle (LC) nun auch in Deutschland. Getrieben von der Intention, durch seine Fähigkeiten die Gesellschaft positiv zu verändern, sind die mittlerweile über 100 Circle mit ca. 1.300 Mitgliedern, in zehn Distrikte aufgeteilt. Seit dem 10. Oktober 2021 gehört das Märkische Sauerland mit seinem LC 49 offiziell dazu. Gratulanten aus den anderen Distrikten waren bei dieser sogenannten Charter ebenfalls anwesend, um die um Melanie Karlisch engagierten anderen 11 Damen zu beglückwünschen. Doch die Glückwünsche sind eigentlich nur Nebensache. Viel wichtiger ist den Damen, ihre jeweiligen Projekte, für die sich gerade engagiert wird, vorzustellen. Alleine der LC 49 hat sich sieben Projekte in den letzten 1,5 Jahren im heimischen Raum zur Brust genommen: dabei wurde das Bürgerbad Leitmecke, die Vereine Flaschenkinder, Kinderlachen, Mendener in Not, der Weihnachtspäckchenkonvoi oder die Projekte "Fruchtalarm" und "Jede Eiskuhgel tut Gut(es)-Eine Kooperation mit der Kuhbar" unterstützt. Klaus Ulrich, Vorsitzender vom Verein Mendener in Not, konnte bei der Charter-Feier des LC 49 einen Scheck über stolze 1.065 Euro mitnehmen - gesammelt von den Ladies bei ihrer Aktion „Pfandraising“ am Real Markt in Menden, für die von der Flut betroffenen Mendener. Für alle diese Projekte hat der LC 49 bereits satte 11.440,10 Euro an Spendensummen zusammengetragen.



Hilfe auch für Flutopfer

"In den letzten acht Jahren, war ich schon Mitglied im LC 63 in Dortmund, aber hier gab es auch einige Interessentinnen und dann kam uns die Idee mit dem heimischen Circle vor Ort.", so Melanie Karlisch, die Präsidentin "ihres" LC 49 Märkisches Sauerland. "Doch nun haben wir hier noch einige Mitstreiterinnen hinzugewinnen können. Eine Dame ist aus Beckum, eine aus Iserlohn. Deshalb haben wir nun unseren eigenen Circle gegründet. Weiterhin freuen wir uns immer über Verstärkung. Wenn uns jemand unterstützen und bei den Projekten mithelfen möchte, wäre das super!" Der LC 49, mit eigenem Förderverein, trifft sich ein- bis zweimal monatlich, um seine Projekte zu besprechen. Dann werden neue Ideen auf den Tisch gebracht. Wo ist akute Hilfe in welchem Heimatort nötig. Doch nicht nur die Not direkt vor der Haustür wird hier angepackt. "Alle zwei Jahre wählt eine Versammlung, bestehend aus allen deutschlandweiten Delegierten, ein Projekt aus, für welches sich alle anderen Circle ebenfalls mit einsetzen können. Der Circle, der das sogenannte "Nationale Serviceprojekt (NSP)" vorschlägt, koordiniert dann auch die deutschlandweite Unterstützung.



Landesweites Projekt: Familienhörbuch

Durch diese vereinte Unterstützung könne in kürzerer Zeit mehr bewegt werden, so der Gedanke. Das derzeitige NSP "Familienhörbuch" lässt dann etwas hinter die Fassade der bunten Hütchen blicken, mit denen sich die Frauen auch gerne in Szene setzen (Mit einem Augenzwinkern meint Hannah Kobusch "Das ist den englischen Ladies nachempfunden"). In diesem Projekt wird durch eine gemeinnützige Organisation unheilbar Kranken und sterbenden Eltern die Möglichkeit geboten, eine professionelle Audiobiografie aufzunehmen, um so ihren Freunden, Familienangehörigen und Kindern eine bleibende Erinnerung, ihre eigene Geschichte und ihre Lebenserfahrung zu bewahren. Dabei können sie die eigenen Worte und Stimme nutzen, was das Hörbuch für Kinder zum Beispiel sehr wertvoll macht.

Das ist ein sehr tiefgreifendes, bewegendes Thema. Alleine diese Interviews durch einen Audiobiografen können viele Stunden dauern. Das Hörbuch selber wird im Anschluss durch ein Tontechniker-Team individuell in Szene gesetzt und produziert. Dieses Projekt setzt sich alleine aus Spendengeldern zusammen und wird in Ladies´Circle Kreisen als "Ladies spenden Erinnerungen" betreut. Doch wie kommen gerade junge Frauen dazu, sich so für soziale oder auch emotionale Projekte zu engagieren? „Jede, auch wenn wir noch jung sind, hat ja schon persönliche Schicksale oder Erfahrungen gesammelt oder möchte einfach nur helfen und sich einbringen“, so Svenja Schäfer. Das Eintrittsalter sollte mindestens 18 Jahre sein. "Wer bei uns mithelfen möchte sollte auch nicht älter als 44 Jahre sein " macht wiederum Karlisch auf die Altersgrenzen von 18-45 Jahre aufmerksam. "Man kann dann zwar noch Mitglied bleiben, ist aber nicht mehr stimmberechtigt." So sollen immer wieder neue Ideen und Einfallsreichtum, auch in Bezug auf Spendenaktionen, frischen Wind in die Aktionen blasen. Für alle Ladies Ü45 bietet dann der Tangent Club die altersgerechte Alternative. "Der Circle bietet uns nicht nur Bekanntschaften auf nationaler Ebene, auch international sind wir verknüpft und lernen Menschen kennen. Dadurch entstehen auch viele überregionale Freundschaften. Unser Hauptaugenmerk liegt aber auf der gegenseitigen Unterstützung", so Karlisch weiter. So springen die Damen auch mal ein, wenn irgendwo bei einer Aktion noch helfende Hände gebraucht werden. "Dann spenden wir quasi unsere Zeit/Freizeit. Dabei kann sich jede selber aussuchen, welche Aktion ihr liegt und wie sie sich einbringen möchte. Wie zum Beispiel bei den Flutschäden, die im Juli entstanden sind." Auch da wurde spontan beschlossen, bei der Villa Dominik des VKM in Menden beim Ausräumen zu helfen.



Weihnachtspäckchen

Die nächste Aktion der Mendener LC-Damen steht auch schon in den Startlöchern, der Weihnachtspäckenkonvoi. Dabei können wieder an den Sammelstellen in der Stadt Menden (Gesamtschule, Brille 36, Restaurant Oberkampf) sowie in Iserlohn (Zwergentracht) die Päckchen für die Kinder abgegeben werden. Wie in jedem Jahr bittet der LC um möglichst viele Päckchen für Teenager, da diese von der Anzahl immer am wenigsten gepackt, aber am meisten benötigt werden.

Die Päckchen werden bis zum 14. November gesammelt und in kleinen Teams geht es dann am 4. Dezember ab Hanau los nach Osteuropa (Bulgarien, Moldawien, Rumänien, Ukraine), wo die Geschenke direkt vor Ort an die Kinder verteilt werden. Für Melanie Karlisch wäre das bereits die fünfte Fahrt in die Region Satu Mare in Rumänien . "Im letzten Jahr konnten wir in Menden von den 141.723 Päckchen 530 beisteuern und es wäre toll, wenn auch dieses Jahr wieder viele Mendener Kinder einen Teil dazu beitragen," zieht der LC 49 Resumé. Weitere Infos zu den Inhalten der Päckchen und alles rund um den Weihnachtspäckchenkonvoi findet man unter Weihnachtspaeckchenkonvoi.de

Wer sich weiter für den Ladies Circle interessiert, kann sich auf der Website maerkischessauerland.ladiescircle informieren. Der Mitgliedsbeitrag im Jahr liegt bei 99 Euro.