Märkischer Kreis. Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises hat binnen 24 Stunden (Stand 20. August, 0 Uhr) 145 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert – so viele, wie seit Anfang Mai nicht mehr.

Im Märkischen Kreis sind aktuell 620 Frauen und Männer mit dem Coronavirus infiziert. Mehr Menschen (740) waren zuletzt am 24. Mai dieses Jahres erkrankt. In Quarantäne befinden sich zudem 494 Kontaktpersonen. Von den Indexfällen sind 196 Reiserückkehrer aus insgesamt 19 Ländern. Auch sogenannte "Impfdurchbrüche", also Corona-Infektionen mindestens zwei Wochen nach vollständiger Impfung, werden im Kreisgebiet registriert – aktuell sind es 91, die alle einen milden Krankheitsverlauf aufweisen.

In Anbetracht steigender Infektionszahlen appellieren der Krisenstab und das Gesundheitsamt gemeinsam, die niederschwelligen Impfangebote im Märkischen Kreis zu nutzen. Im Impfbus sind zum Beispiel bislang 1.991 Impfungen erfolgt. Auch in den Impfstellen in Lüdenscheid und Iserlohn können sich weiterhin alle Personen ab 12 Jahren ohne Voranmeldung spontan und unkompliziert impfen lassen. Die neuen Öffnungszeiten ab dem kommenden Montag:

-> Lüdenscheid (Schützenhalle Loh):

23. August bis 3. September: Montag bis Freitag jeweils von 14 bis 19 Uhr. Samstags und sonntags geschlossen.

-> Iserlohn (Gewerbegebiet Dröschede):

23. August bis 3. September: Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 13 Uhr. Samstags und sonntags geschlossen.

Umsicht walten lassen

Der Märkische Kreis betont, dass nach wie vor umsichtiges Verhalten wichtig ist. Das steigende Infektionsgeschehen zeigt, dass die Pandemie noch nicht vorbei ist, und es weiterhin dringend geboten ist, die Abstands- und Hygienemaßnahmen zu beachten.

Innerhalb eines Tages hat es 145 Neuinfektionen im Kreisgebiet gegeben. Sie verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (4), Balve (1), Halver (2), Hemer (8), Iserlohn (60), Kierspe (13), Lüdenscheid (18), Meinerzhagen (6), Menden (8), Nachrodt-Wiblingwerde (3), Neuenrade (8), Plettenberg (7), Schalksmühle (1) und Werdohl (6). Mehr Neuinfektionen, allerdings binnen eines Wochenendes, hatte es zuletzt im Mai gegeben.

Auch die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis steigt. Sie liegt laut Robert-Koch-Institut bei 112,6 (Vortag: 87,3). Land NRW: 83,4 (Vortag: 71,6). Bund: 48,8 (Vortag: 44,2).

In Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstarben bislang 416 Menschen. Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 hat der Märkische Kreis insgesamt 21.872 nachgewiesene Corona-Infektionen erfasst. 20.836 Bürgerinnen und Bürger gelten als genesen.

Im Krankenhaus werden derzeit elf Covid-19-Patienten behandelt, davon vier intensivmedizinisch und drei beatmet. Aus dem sensiblen Bereich der stationären Einrichtungen, ambulanten Pflegedienste oder der Eingliederungshilfe sind 13 Bewohner infiziert, 17 Beschäftigte befinden sich in angeordneter Quarantäne. Aus den Schulen sind derzeit 31 Corona-Infektionen bekannt.