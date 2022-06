Positiv! Ich weiß nicht, positive Stimmung will bei mir gerade nicht so aufkommen. Obwohl mir dieses rot geschriebene Wort auf meinem Handy knallig entgegenstrahlt. OK - das Warten hat ein Ende - irgendwann kriegt es Jeder. Zumindest hört man das überall. Die Zahl derer im Umfeld, die "ES" bereits hatten, war schon bedenklich angestiegen. Ich bin kein Partygänger und Menschenansammlungen meide ich eh. Aber um eine Grippe war ich in meinem halben Jahrhundert auch gut drum herum gekommen. Die seitenlange Beschreibung und "To-Do"-Liste, die einem nach dem Testergebnis via Handy und E-Mail zukommt, hebt auch nicht gerade die Stimmung. Quarantäne - zumindest im eigenen Garten lässt sich diese doch ganz gut aushalten bei den warmen Temperaturen. Sofern man nicht die Couch oder gar das Bett hütet... Positiv ist aber auch: Nun brauch ich mir keine Gedanken über die nächste Booster-Impfung zu machen. Die gibt es nun sowieso erst ein halbes Jahr nach der Genesung. Bis zum Abend des Testtages war man nahezu Symptomfrei: Kleinere Niesanfälle wurden halt dem Heuschnupfen zugeordnet. Die erste schlaflose Nacht ist rum und Ibuprofen Gott-sei-Dank greifbar. (Kleiner Tipp am Rande: Wer mit Schüttelfrost durstig ist, sollte das Glas mit Wasser nicht so voll machen!) Doch nun kommen die Gedanken an den Lebenspartner. Wird es ihn auch so leicht erwischen? Bisher konnte man die sogenannte "Männergrippe" immer gut mit Gummibärchen kurieren. Bei mir hingegen ist Covid eher eine Appetit-Bremse. Obwohl: DAS könnte sich ja dann doch positiv auf meine Waage auswirken. Allen, die es erwischt, eine gute Besserung und immer positiv denken - obwohl man ja eigentlich "negativ" lesen will.