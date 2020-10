Es findet etwas statt. Zumindest ist es geplant. Mit verkaufsoffenem Sonntag! Aktuell ist es nicht so sinnvoll, sich heute schon zu freuen denn morgen kann es schon wieder abgesagt sein... Zumal ich sowieso hin und her gerissen bin zwischen "Juchhu, endlich findet etwas statt" und "Hoffentlich kommen nicht so viele!" Aber es soll auch getrödelt werden. Also echt jetzt: die Sache mit dem langsamen Gehen um sich dabei zumeist alte (aber auch neue) Sachen anzuschauen - und vielleicht zu kaufen. In "alten" Zeiten (also Vor-Corona) bedeutete das: Dichtes Gedränge à la Kirmes. Nun wird schon im Vorfeld dafür gesorgt, dass die Meile nicht wegen Überfüllung gesperrt wird da ein geplanter Eintritt viele Social-Media-Nutzer bereits abgeschreckt hat. Dabei soll ja gerade wegen Corona auch wieder mehr Publikum angelockt werden um die Geschäftswelt zu unterstützen. Und wegen Corona sind halt andere Auflagen, wie dieser ominöse Obulus, nötig. Da dieser Eintritt aber auch schon wieder verplant ist, nämlich in Richtung "Spende für einen guten Zweck", ist den Kritikern wieder viel Wind aus den Segeln genommen worden. Jedenfalls kann sich keiner beklagen, dass in Menden nix passiert. A propos: Auch das beliebte heimische "Kartoffelfest" auf einem Bauernhof wurde kurzerhand verkleinert und coronagerecht serviert. Die Schlange vor dem Brutzelbräter reichte (mit Abstand) über den gesamten Hof. Als Reibeplätzchen-Liebhaber stand ich denn knapp eine Stunde bei Regen und Sonnenschein an, umweht vom leckeren Duft der Knollen-Köstlichkeit. Mit der Autofahrt nach Hause waren es weitere sieben Minuten intensiver Plätzchen Duft, welchen der leere Magen auch lautstark kommentierte. Zu Hause war die Portion nach 10 Minuten bereits Schnee von gestern. Doch dafür gibt es nun die nächste Vorfreude: ein zweiter Drive-In mit Kirmesleckereien ist geplant. Schon in einer Woche. Ich rieche bereits den Mandelduft...