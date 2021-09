Die gestern in Menden (im Volksmund bereits Marienkirmes genannte) Kirmes sorgt in diesen Zeiten mal für gute Stimmung. Da zugleich auch ab 17 Uhr der 4. Mendener Abendmarkt im Herzen der Stadt statt fand und es ein wunderschöner Spätsommerabend war, gelang der Start in das Wochenende ganz entspannt.

Die Kirmes wurde vom Iserlohner Schaustellerverein und dem Ordnungsamt der Stadt Menden relativ kurzfristig geplant und organisiert und dauert noch bis zum 7. September. Um überhaupt diese Veranstaltung durchführen zu können, bedarf es allerdings einiger Vorgaben: So zahlen die Besucher einmalig eine "Eintrittsgebühr" von einem Euro und können so das umzäunte Kirmesgelände betreten. Ein Armbändchen zeigt, dass die Gebühr entrichtet wurde und der Gast erhält eine Eintrittskarte welche er beim Verlassen des Geländes wieder abgibt, damit ein anderer Gast diese erhalten kann. Somit wird gewährlistet, dass sich nur eine begrenzte Personenanzahl dort aufhält. Die Fahrgeschäfte sind auf zwei großen Plätzen aufgebaut welche durch die, für den Autoverkehr gesperrte, Gartenstraße miteinander verbunden sind. Wer einmal gezahlt hat, kann zwischen den beiden Plätzen hin und her wechseln. Hier eine kleine Bildergalerie vom Abendmarkt und dem Rummel...