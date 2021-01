HÜINGSEN. Petra Homberg konnte an die Senioren und Seniorinnen des Hauses Nathalena in Hüingsen altersgerechte Weihnachtspakete überreichen, um auch dort eine Freude in dieser ganz besonderen Zeit zu bescheren.

Gespendet wurden sie von Lendringser Bürgern, die Petra Homberg mit liebevoll eingepackten und dekorierten Päckchen unterstützen. Diese wurden in der Vorweihnachtszeit an weitere einsame und bedürftige Senioren von Petra Homberg und ihrem Team verteilt. Herzlichen Dank auch an die zahlreichen Spender und Unterstützer dieser Aktion.