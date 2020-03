Letzte Woche Mittwoch nutzten wir das schöne Wetter zur ersten Radtour in diesem Jahr.

Rauf auf den Drahtesel und runter Richtung Fröndenberg, zur Kiebitzwiese. Dann an der Ruhr entlang weiter nach Wickede. Von dort ein kleines Stückchen auf der anderen Ruhrseite zurück, rauf in die Felder und unterhalb von Barge und Brockhausen, durch die Schwitter Felder -wo uns ein ordentlicher Gegenwind empfing- zurück nach Hause.

Auch wenn die Sonne schien und der leichte Wind noch etwas frisch war: die 22 km auf dem E-Bike haben gut getan.

Ein paar Bilder, der Großteil der Bilder ist an der Kiebitzwiese entstanden, haben wir auch mitgebracht.

Ein paar Fotos haben auch Untertitel.