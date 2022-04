Märkischer Kreis. Spielerisch die deutsche Sprache lernen – so können Kinder ihre Sprachkenntnisse verbessern. Im Rahmen des Sprachpaten-Programms des Märkischen Kreises sucht das Kommunale Integrationszentrum (KI) Ehrenamtliche, die sich als Sprachpate ausbilden lassen möchten.

Die Ausbildung umfasst drei Module à vier Stunden mit folgenden Inhalten:

• Zuwanderung und Kultur

• Situation der Kinder (Trauma, Flucht, etc.)

• Gestaltung einer Sprachpatenstunde

• Möglichkeiten und Grenzen der Patenschaft

Sprachpaten vermitteln in einer Eins-zu-eins-Betreuung einem neu zugewanderten Kind spielerisch die deutsche Sprache. Dabei geht es vor allem um Spaß und Freude an der gemeinsamen Zeit. Die Paten sind Sprachvorbilder für das Kind und verbringen die gemeinsame Zeit mit Spielen, Basteln, Vorlesen und vielem mehr. Zudem finden regelmäßige Treffen unter den Sprachpaten statt. Hier können Erfahrungen ausgetauscht werden.

In der Regel treffen sich die Sprachpaten einmal in der Woche mit ihrem Patenkind in den Räumlichkeiten der Grundschule. Interessierte können sich bei Alexandra Herl unter Tel. 02351/966-6579 bzw. per E-Mail unter a.herl@maerkischer-kreis.de melden.