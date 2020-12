MENDEN. Das Placida-Viel-Berufskolleg darf sich erneut über ein Preisgeld von 10.080 Euro freuen (5.000 Euro plus 10 Euro pro Schüler). Als „Gute gesunde Schule“ hat die Unfallkasse Nordrhein-Westfalen das Placida schon einmal vor fünf Jahren ausgezeichnet.

Besonders auffällig ist am Placida nach Ansicht der Jury, dass die Lernenden als „ganze Person“ in den Blick genommen und in ihrer Entwicklung unterstützt werden. Ganz besonders, so hebt die Unfallkasse in ihrem Schreiben hervor, sei den Prüfern bei einem Ortstermin der Satz einer Schülervertreterin in Erinnerung geblieben: Weil hier Schule nicht wie Schule ist…“. Diese Grundhaltung beziehe sich augenscheinlich auch auf alle anderen schulischen Akteure. Sie führe unter anderem zu einer hohen Zufriedenheit, die sich auch auf das Wohlbefinden und die Identifikation aller Akteure mit dem Placida-Viel-Berufskolleg positiv auswirke.

Anreiz zur Gesundheitsförderung

Ziel des Schulentwicklungspreises der Unfallkasse NRW ist es, Schulen einen Anreiz zu geben, Prävention und Gesundheitsförderung in ihren Schulalltag zu integrieren und ihre Schulentwicklung gesundheitsförderlich zu gestalten. Dazu gehören nicht nur gesunde Ernährung, Bewegung und Entspannung, sondern auch die Gestaltung und Umsetzung der gemeinschaftlich vereinbarten Schulentwicklungsvorhaben und die Mitbestimmung der Lernenden.

„Ihre Schule zeigte sich uns dabei als System, welches großen Wert auf einen wertschätzenden Umgang aller Mitglieder des Schulgemeinschaft miteinander und eine ausgeprägte partizipative Schulkultur legt“, schreibt die Unfallkasse.

In der Bewertung erreichte das Placida einen Gesamtwert von 96,5 Prozent. Um ausgezeichnet zu werden, hätten 84,4 Prozent gereicht.

Das Placida-Viel-Berufskolleg ist eine staatlich anerkannte Ersatzschule in Trägerschaft der SMMP Walburgisschule gGmbH, die zum Orden der Schwestern der heiligen Maria Magdalena Postel (SMMP) gehört. Als Berufskolleg für Gesundheit und Soziales bildet das Placida-Viel-Berufskolleg in verschiedenen Berufen des Sozial- und Gesundheitswesens aus und vermittelt allgemeinbildende Abschlüsse von der Fachoberschulreife bis zur Allgemeinen Hochschulreife.