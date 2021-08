MÄRKISCHER KREIS. 159 labor-technisch bestätigte Coronanachweise gingen in den vergangenen 24 Stunden beim Gesundheitsamt des Märkischen Kreises ein. Bedauerlicherweise wurde auch ein weiterer Todesfall in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung aktenkundig.

Kreisweit sind 843 Frauen und Männer mit dem Coronavirus infiziert und befinden sich in häuslicher Quarantäne. Ebenfalls ihr Haus beziehungsweise ihre Wohnung nicht verlassen dürfen 955 Kontaktpersonen. Innerhalb eines Tages hat das Gesundheitsamt 159 Neuansteckungen mit dem Coronavirus registriert. Die Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (7), Balve (2), Halver (3), Hemer (13), Iserlohn (40), Kierspe (14), Lüdenscheid (34), Meinerzhagen (4), Menden (14), Nachrodt-Wiblingwerde (1), Neuenrade (4), Plettenberg (10) und Werdohl (10). Bei drei Personen wird der Wohnort noch ermittelt.

Laut Robert-Koch-Institut beträgt der Sieben-Tage-Inzidenzwert kreisweit 144,6 (Vortag: 129,5). Die Wochen-Inzidenz des Landes liegt derzeit bei 114,3 (Vortag: 108,4) und der Bundesdurchschnitt bei 61,3 (Vortag: 58,0).

Leider ist im August der zweite Todesfall in Zusammenhang mit einer Coronainfektion zu beklagen: Eine 83-jährige Seniorin aus Plettenberg verstarb in stationärer Behandlung. In Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstarben bislang insgesamt 417 Menschen. Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 hat der Märkische Kreis insgesamt 22.237 nachgewiesene Corona-Infektionen erfasst. 20.977 Bürgerinnen und Bürger gelten als genesen.

Im Krankenhaus werden derzeit elf Covid-19-Patienten behandelt, davon zwei Personen intensivmedizinisch. Sie werden beatmet. Aus dem sensiblen Bereich der stationären Einrichtungen, ambulanten Pflegedienste oder der Eingliederungshilfe sind 12 Bewohner infiziert, 17 Beschäftigte befinden sich in angeordneter Quarantäne. Aus den Schulen sind derzeit 51 Coronafälle bekannt.