Fast unbemerkt - weil keine Verkehrsbehinderungen bestehen - schreiten die Bauarbeiten am "Grünen Weg in Menden weiter voran.

Mittlerweile sind die nächsten Treppen im Bereich des Mühlrades in den Hang eingebaut. Der Weg zwischen Eisdiele und Hönnebrücke wurde gepflastert und im verlängerten Mühlengraben liegen Steine auf denen man zukünftig sitzen und die Füße im Wasser baumeln lassen kann. Der Inselcharakter dieses kleinen Fleckchens zwischen Unterer Promenade und Bodelschwinghstraße ist dadurch weiter hervor gehoben worden. Auch das Stadtwappen, welches lange Jahre eingelagert war, ist nun wieder sichtbar und nahe des Wasserrades vor einer Sitzgruppe eingearbeitet worden. Am anderen Ufer, an der Unteren Promenade, wird von der Bahnhofsbrücke bis in Höhe Edeka-Übergang der Fußweg neu gestaltet. Hier wird das Hönneufer zugänglicher gemacht - auch in Form eines kleinen Balkones gegenüber dem Wasserrad. Ganz interessant dürfte auch das nächste (alternative) Fußstück zwischen Hönneinsel und Kiosk sein - verläuft es doch unterhalb der Brücke direkt am Wasserrand. Genau wie der Fußweg an der Hönne unterhalb des Medizinischen Zentrums an der Hönne wird auch dieser Weg bei Hochwasser überflutet sein. Aber im Rest des Jahres werden die Aussichten von dort unten eine interessante Perspektive bieten.