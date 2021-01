Am 12.1. 2021 gesammelte Fotos an der Ortsgrenze in S├╝mmern. Dort liegt das Barendorf flie├čt der Baarbach und f├Ąhrt die MVG Linie 22. Es ist sehr merkw├╝rdig,welche schwerwiegenden forstlichen Fehler dort passieren. Der Wald dort ist ├Âkologisch wertvoll,es gibt einen sehr hohem Klimaschutz Faktor. Trotzdem wurden Eichen falsch unter Hochspannungsmasten gepflanzt,liegt eine Kanalisierung vor und hoher Personamangel ist erkennbar. Trotz Notwendigkeit junge Menschen im Naturschutz auszubilden,ist kein Einsatz von schwerpunktm├Ą├čigem Ausbildungsbetrieb zu sehen. Das Barendorf wirkt verlassen die Werbung ist schwarzer Humor und die Sportler und Wanderer sind ohne Beherbungsoption. Wie zur Warnung wurde ein zerfetztes Werbeplakat des Iserlohner B├╝rgermeisters bei einem Wehr am Bach versenkt. Anfragen an die Verwaltung blieben erfolglos und werden mit h├Ąmischem Spott kommentiert. Das Wetter war sehr angehm mild und 3s wurde sehr schnell sehr dunkel,deshalb hat mich der Busfahrer an der Haltestelle schlecht gesehen und eine Notbremsung geleistett Es ist dringend zu empfehlen besondere Reflektoren zu tragen.┬á ............┬á ┬á­čî│ÔÖá´ŞĆ┬á ­čśÄ­čĄó­čśĚ┬á ­čÉż­čÉž┬á ­čîĆ­čą│┬á ­čî▒ÔÜś