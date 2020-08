Hiermit möchte ich euch mein kleines/großes Paradies vorstellen. Gerade jetzt, zu Corona-Zeiten, habe ich das Glück, mich an meinem Garten zu erfreuen, dort spazieren zu gehen, auch wenn dort immer viel zu tun ist. Dort erhole ich mich nach einem stressigen Arbeitstag. Mittlerweile fange in in sechs Fässern Regenwasser auf, das spart Wasserkosten. Dieses Jahr habe ich Tomatenpflanzen von meiner Schwester bekommen. Mal schauen, was ich demnächst ernten kann.

Bleibt gesund!