Hallo heute am 7.1.2021 hatte ich Urlaub und bin in Iserlohn am Baarbach spazieren gegangen. Es ist gute Luft gewesen,es ist sehr wenig Wasser in den Gewässern hier im nördlichen Märkischen Kreis. Da es kaum offene Touletten Anlagen gibt,es es erforderlich zu üben sich im Freien zu waschen.