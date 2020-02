Zum Jahresempfang der Stadt Menden lädt Bürgermeister Martin Wächter alle Bürgerinnen und Bürger am Samstag, 15. Februar, um 11 Uhr in die Schützenhalle Platte Heide (Hermann-Löns-Straße 65) des Schützenvereins 1959 ein. Der Empfang endet circa um 12.30 Uhr.

Jedes Jahr findet der Jahresempfang der Stadt Menden an einem anderen Ort statt und hat ein anderes Thema. 2019 stand die „Renaturierung von Flüssen und Hochwasserschutz in der Stadt Menden (Sauerland)“ im Mittelpunkt.

Senioren im Mittelpunkt

In diesem Jahr dreht sich der Empfang um die „ehrenamtliche Seniorenarbeit in der Stadt Menden (Sauerland)“. Neben der üblichen Ansprache des Bürgermeisters, werden sich zahlreiche ehrenamtlich arbei-tende Seniorenvereine, -verbünde und -gruppen präsentieren und einen Querschnitt über die Seniorenarbeit in Menden liefern. Der Jahresempfang bietet somit die Möglichkeit zum Austausch und zur Vernetzung.

Musikalisch wird der Empfang von dem Solokünstler Lennart Limebird begleitet.