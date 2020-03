Im Baubereich ist das Leben noch nicht zum Stillstand gekommen. Als nächste Straßenunterhaltungsarbeit ist heute, 30. März, mit der Ritterhausstraße in Halingen begonnen worden. Die Arbeiten sollen in circa drei Wochen mit der Asphaltierung abgeschlossen werden.

Die Ritterhausstraße sei substanziell – anders als die Halinger Dorfstraße – noch in Ordnung, so dass hier hauptsächlich nur die Deckschicht saniert werde, erklärt die Stadt. Aus diesem Grund werden die Kosten nicht auf die Anlieger umgelegt.

Da die Arbeiten den Einsatz große Maschinen erfordern, gilt ein Halteverbot. Die Anlieger sollten die Fahrbahn einschließlich der Randbereiche immer freihalten.

Buslinie 27 fährt Umleitung

Der Busverkehr wird während der Bauzeit diese Straße nicht befahren. Die MVG gibt folgende Änderungen bekannt:

Die Linie 27 nach Unna fährt nach der Haltestelle Osterfeld rechts über die Neue Straße (Ersatzhaltestelle) zur B 515 bis zum Kreisverkehr Langschede danach über die Gruländer Straße bis zur provisorischen Wendestelle am Ende der Halinger Dorfstraße. Anschließend normale Linienführung nach Unna. Die Rückfahrten erfolgen sinngemäß.

Die Linie 27 bis Fohrengraben fährt nach der Haltestelle Osterfeld ebenfalls rechts in die Neue Straße. Dort wird der Bus an der Ersatzhaltestelle warten, anschließend die planmäßige Abfahrtzeit von der Haltestelle „Halingen Kirche“ abwarten und die Tour in Fahrtrichtung Menden aufnehmen.