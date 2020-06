Unter dem Motto "Die Fußgängerzone ist fertig" hatte die Stadtverwaltung zu einem Rundgang durch die Mendener Innenstadt geladen.

An ausgewählten Stationen wurde verdeutlicht, mit welchen grundlegenden Kriterien die Erneuerung der Fußgängerzone vorangetrieben wurde. "Als ich zum ersten Mal nach Menden kam, habe ich überhaupt nicht erkannt, dass es sich hier um eine Einkaufszone handelt", erinnerte sich Landschaftsarchitekt Klaus Schulze, der das Projekt seit dem 1. Planungsverfahren jetzt über zehn Jahre lang begleitet hat. Offenheit und Großzügigkeit standen am Anfang der Planungen, die auch durch typisch Mendener Besonderheiten geprägt sind.

So ist die durchgehende Pflasterung der Farbe der Vincenzkirche angepasst. "Das Rosa der Spielflächen soll natürlich an die Blütenpracht der Mendener Bäume erinnern", ergänzt Heike Schulz vom Mendener Planungsamt.

Sitzgelegenheiten und Spielstationen

Auch mussten in der Mendener Innenstadt einige Aufräumarbeiten erledigt werden, um klare Strukturen zu schaffen. Zu den störenden Elementen zählten beispielsweise Vitrinen oder auch Litfaßsäulen, der Kiosk am Alten Rathaus blieb dagegen erhalten. Er steht unter Denkmalschutz.

Die Bäume als charakteristisches Merkmal der Fußgängerzonen blieben erhalten und wurden durch weitere Kirschbäume ergänzt. Weitere neue Merkmale, die sofort ins Auge springen, sind zahlreiche Sitzgelegenheiten und Spielstationen. Und man sieht deutlich: Die Kinder haben diese Spielmöglichkeiten für sich erobert, auf den Bänken schauen die Eltern oder auch Bewohner des Altenheimes dem bunten Treiben zu.

Attraktivität gegen Leerstände

Die Hoffnung der Akteure: Durch die neue Einkaufszone sollen auch Interessierte für die zahlreichen Leerstände den Weg nach Menden finden. Die Rahmenbedingungen sind jedenfalls geschaffen, erste Erfolge haben sich bereits eingestellt.

Den einzigen Wermutstropfen überbrachte der Erste Beigeordnete Sebastian Arlt. Aufgrund der Coronalage wird es vorerst keine öffentliche Eröffnung der Einkaufszone geben. "Das wird später nachgeholt", ergänzte der Bürgermeisterkandidat.