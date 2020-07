Die Stadtentwässerung Menden lässt ab Montag, 27. Juli, an der Eupener Straße etwa Höhe Haus Nr. 1 eine Schachtabdeckung austauschen.

Wie die Stadt mitteilt, muss dazu die Eupener Straße in dem Bereich voll gesperrt werden. Die Umleitung erfolgt über den Apricker Weg und die Wilhelm-Dortmann-Straße.

Arbeiten an der Straße Pellenberg

Ab Mittwoch, 29. Juli, wird in der Straße Pellenberg in Höhe des Walburgisgymnasiums punktuell an einer Stelle ein Stück des dort liegenden Abwasserkanals ausgetauscht. Die Arbeiten finden ebenfalls unter Vollsperrung statt. Der Verkehr wird über den Lahrweg umgeleitet.