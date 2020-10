Der Förderantrag für den Umbau des Bürgersaalgebäudes sind eingereicht. Fristgerecht wurden alle notwendigen Unterlagen der Bezirksregierung Arnsberg übergeben und somit ein Antrag auf die notwendigen Fördergelder gestellt.

Bis zu diesem Punkt liegt hinter allen Beteiligten ein wahrer Marathon, Schlusssprint inklusive. Denn der Zeitplan, um alles Notwendige zu veranlassen, war mehr als sportlich und knapp. Daher möchte die Stadtverwaltung auch hier noch einmal betonen und Dank sagen, da dieses Ergebnis nur durch die zielgerichtete und intensive Zusammenarbeit von Bürgern, Politik und Verwaltung möglich werden konnte.

Jetzt liegt es bei der Landesregierung zu entscheiden, ob Menden die Förderung für den Umbau des in die Jahre gekommenen Bürgersaalgebäudes in ein Bürgerhaus auch wirklich erhält. Wann genau diese Entscheidung fällt steht noch nicht fest. Die Verwaltung rechnet spätestens Mitte des kommenden Jahres mit einer Antwort.

Bis es soweit ist werden die Beteiligten allerdings nicht die Hände in den Schoß legen. Zum einen muss die Planung bis Mitte Januar mit weiteren Details gespickt und ausgearbeitet werden. Dazu soll es Anfang November auch noch einmal eine - coronagerechte - öffentliche Bürgerbeteiligung geben. Wie diese aussehen wird, wird aktuell konzeptioniert.

Außerdem wird bereits jetzt der Förderantrag für die Plätze rund um das Rathaus vorbereitet. Die Umgestaltung des Platzes vor dem Neuen Rathaus, des Parkplatzes „Neumarkt“ und des Zeltdaches hängen ja unmittelbar mit der Umgestaltung des Bürgersaalgebäudes zusammen. Ein entsprechender Förderantrag für die Plätze soll im kommenden Jahr gestellt werden.