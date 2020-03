Ab Anfang nächster Woche erneuern die Stadtwerke das in der Twiete verlaufende Stromkabel.

Die auf rund 80 Metern – von Balverstraße bis Wennemar-Schmittmann-Straße – liegende 1-kV-Leitung ist in die Jahre gekommen, und die Erneuerung gehört zu den Präventivmaßnahmen für eine stabile Versorgung. In dem Zuge werden die Leitungen der Straßenbeleuchtung mitberücksichtigt. „Mit der Maßnahme fördern wir die Zuverlässigkeit unserer Infrastruktur in Menden“, erklärt Bauleiter Detlef Soth von den Stadtwerken.

Vollsperrung wird eingerichtet

Die Maßnahme wird rund sechs Wochen andauern. Da der betroffene Straßenabschnitt für eine Teilabsperrung zu schmal ist, wird eine Vollsperrung eingerichtet werden.