Am heutigen Sonntag, 13. September, waren die Bürger aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf der Wahl des neuen Bürgermeisters, der Martin Wächter ablösen soll.

Die Mendener konnten sich zwischen Sebastian Arlt (CDU), Andreas Nolte und Roland Schröder (beide parteiunabhängig), Rainer Schwanebeck (AfD) und Stefan Weige (FDP) entscheiden. Das tolle, sommerliche Wetter lud eigentlich zu einem Spaziergang zum Wahlbüro ein. Ein Team Wahlhelfer im Bereich Papenbusch verzeichnete bis 17 Uhr jedoch eher eine maue Beteiligung durch die Wähler, die keine Briefwahl vorgezogen haben. Wegen der Corona-Beschränkungen wurden die Wahlergebnisse ausschließlich online und über Monitore am Bürgersaal bekannt gegeben. Gleiches gilt auch für die mögliche Stichwahl am 27. September. Dabei waren sowohl die Schnellmeldungen aus den Wahllokalen, aber auch ein aktueller Stand der Bürgermeister-, Rats, Landrats- und Kreistagswahl einsehbar. Um kurz vor 19 Uhr zeichnete sich ein Kopf an Kopf Rennen zwischen den beiden Bürgermeisterkandidaten Sebastian Arlt und Dr. Roland Schröder ab. Auf der Homepage der Stadt Menden, menden.de, kann der Bürger die Auswertung der Auszählung online mit verfolgen . Gegen 18.30 Uhr ergaben auch erste Auswertungen (7 von 35 Auszählungen) für den Bezirk Menden in der Kreistagswahl Platz 1 für die CDU gefolgt von den Grünen und der SPD. Bei der Wahl zum Landrat lag nach Auszählung von 9 Wahlbezirken Marco Voge vorne. - wird aktualisiert