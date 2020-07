Trotz einer Neuinfektion sinkt die Zahl der aktuell Corona-Infizierten im Märkischen Kreis auf 14: Drei Personen konnten als gesund aus der Quarantäne entlassen werden. 629 bestätigte Infektionen zählt das Gesundheitsamt seit Ausbruch der Pandemie.

Drei Personen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, sind vom Gesundheitsamt des Märkischen Kreises aus der Quarantäne entlassen worden. Damit steigt die Zahl der wieder Genesenen auf 584. Außerdem meldet das Kreisgesundheitsamt eine Neuinfektion in Werdohl. Damit sind aktuell 14 Märker positiv auf COVID-19 getestet. Die Zahl der Kontaktpersonen unter Quarantäne bleibt bei 60. Drei neue Kontaktpersonen in Werdohl gleichen drei entlassene Kontaktpersonen in anderen Städten aus.

Heute streichen die Gesundheitsdienste des Kreises Helfer der Malteser und des ASB (Arbeiter-Samariter-Bund) ab, die im Kreis Gütersloh im Einsatz waren. Der erste Test fiel bei allen negativ aus.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 0 Infizierte, 9 Gesunde, 1 Kontaktperson und 1 Toter

• Balve: 0 Infizierte, 11 Gesunde und 1 Kontaktpersonen

• Halver: 0 Infizierter, 32 Gesunde, 1 Kontaktperson und 3 Tote

• Hemer: 5 Infizierte, 57 Gesunde, 12 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Herscheid: 0 Infizierte, 6 Gesunde und 0 Kontaktpersonen

• Iserlohn: 4 Infizierte, 127 Gesunde, 15 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Kierspe: 0 Infizierte, 16 Gesunde, 3 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Lüdenscheid: 2 Infizierte, 94 Gesunde, 17 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Meinerzhagen: 1 Infizierter, 33 Gesunde, 6 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Menden: 1 Infizierter, 109 Gesunde, 1 Kontaktpersonen und 9 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 0 Infizierte, 1 Gesunder, 0 Kontaktpersonen

• Neuenrade: 0 Infizierte, 13 Gesunde und 0 Kontaktpersonen

• Plettenberg: 0 Infizierte, 52 Gesunde, 0 Kontaktperson und 3 Tote

• Schalksmühle: 0 Infizierte, 10 Gesunde und 0 Kontaktpersonen

• Werdohl: 1 Infizierter, 13 Gesunde und 3 Kontaktpersonen

Alle Informationen rund um die Pandemie fasst der Märkische Kreis auf seiner Internet-Seite zusammen: www.maerkischer-kreis.de.