114 Männer und Frauen sind im Märkischen Kreis aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Das Kreisgesundheitsamt meldet seit Montag 15 labor-technisch bestätigte Neuinfektionen. 103 Kontaktpersonen wurden gestern unter Quarantäne gestellt.



Unter Quarantäne stehen neben den 114 Infizierten auch 501 Kontaktpersonen und 134 Auslandrückkehrer. Zu den 15 neuen Infektionsfällen zählen elf Iserlohner, zwei Personen aus Halver und jeweils eine Person aus Balve und Kierspe. Die Erkrankung überwunden haben jeweils ein Märker aus Lüdenscheid, Menden und Werdohl.

Seit Ausbruch der Pandemie verzeichnet das Kreisgesundheitsamt insgesamt 832 Coronafälle. 686 Personen haben den Infekt bereits überstanden. Nur noch Schalksmühle ist derzeit coronafrei. Es sind 32 Todesfälle in Zusammenhang mit dem Coronavirus zu beklagen.

Einrichtungen in Iserlohn betroffen

In Iserlohn wurde eine Behinderteneinrichtung mit 24 Bewohnern unter Quarantäne gestellt. Das Personal wird gegenwärtig noch ermittelt. Die Arbeiten in der Behindertenwerkstatt wurden untersagt. In einem Iserlohner Gymnasium und einer Realschule wurden sieben Schüler als Kontaktpersonen unter Quarantäne gestellt. Betroffen von Quarantänemaßnahmen sind auch eine Kita und ein Ausbildungszentrum. Hier dauern die Ermittlungen noch an.

In Lüdenscheid ist eine Kindertagesstätte mit 14 Kindern, zwei Erziehern und zwei Angehörigen in Quarantäne versetzt. Die Gesundheitsdienste des Märkischen Kreises werden hier am Donnerstag Coronatests durchführen. In einem Berufskolleg in Lüdenscheid wurden 27 Kontaktpersonen eines infizierten Berufsschülers unter Quarantäne gestellt.

In Halver ist eine Senioreneinrichtung betroffen. Die Gesundheitsdienste werden am Mittwoch Abstriche bei 20 Bewohnern und 10 Mitarbeitern nehmen.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 2 Infizierte, 10 Gesunde, 17 Kontaktperson und 1 Toter

• Balve: 1 Infizierter, 12 Gesunde und 5 Kontaktpersonen

• Halver: 19 Infizierte, 36 Gesunde, 100 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Hemer: 2 Infizierte, 66 Gesunde, 17 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Herscheid: 1 Infizierter, 6 Gesunde und 6 Kontaktpersonen

• Iserlohn: 43 Infizierte, 166 Gesunde, 116 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Kierspe: 6 Infizierte, 19 Gesunde, 9 Kontaktperson und 1 Toter

• Lüdenscheid: 14 Infizierte, 103 Gesunde, 91 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Meinerzhagen: 4 Infizierter, 34 Gesunde, 12 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Menden: 5 Infizierte, 116 Gesunde, 21 Kontaktpersonen und 10 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 2 Infizierte, 2 Gesunde, 24 Kontaktpersonen

• Neuenrade: 1 Infizierter, 17 Gesunde und 10 Kontaktpersonen

• Plettenberg: 7 Infizierte, 63 Gesunde, 54 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Schalksmühle: 0 Infizierter, 15 Gesunde und 2 Kontaktperson

• Werdohl: 7 Infizierte, 21 Gesunde und 17 Kontaktpersonen