Corona-Infotelefon

Die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe hat unter der Rufnummer 116 117 einen telefonischen Info-Dienst eingerichtet.

Das NRW-Gesundheitsministerium hat unter der Nummer 0211/91191001 von montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr ein Bürgertelefon geschaltet.

Das Infotelefon des Märkischen Kreises ist unter 02351/966-7272 von 7.30 bis 18 Uhr erreichbar.

Apotheken-Notdienst

Die jeweils diensthabenden Apotheken sind kostenlos und bundesweit unter der Hotline-Nummer 0800 / 00 22 833 sowie bei der Apothekerkammer Westfalen-Lippe im Internet unter www.akwl.de zu erfragen.

Für die Region haben unter anderem jeweils ab 9 Uhr bis 9 Uhr Folgetag folgende Apotheken geöffnet:

Samstag, 21. März

Burg Apotheke, Laventiestr. 2, 58640 Iserlohn (Sümmern), 02371/944858

Mozart-Apotheke im Medical Center, Nordring 35, 59423 Unna, 02303/25067

Hirsch-Apotheke, Marktstr. 9, 59759 Arnsberg (Hüsten), 02932/4681

Sonntag, 22. März

Löwen-Apotheke, Nussbergstr. 91 A, 58638 Iserlohn (Nußberg), 02371/30312

Apotheke am Drostenplatz, Am Drostenplatz 5, 58802 Balve, 02375/91910

Hansa-Apotheke, Morgenstr. 1, 59423 Unna, 02303/15105

Bären-Apotheke an der Basilika, Am Markt/ Walburgisstr. 52, 59457 Werl, 02922/803010

Ludgeri-Apotheke, Heinrich-Lübke-Str. 3, 59759 Arnsberg (Hüsten), 02932/31434

Montag, 23. März

Linden-Apotheke, Scherlingstraße 1, 58640 Iserlohn (Hennen), 02304/9575810

Adler-Apotheke, Hauptstr. 20, 58802 Balve, 02375/3085

Bären-Apotheke, Bahnhofstr. 3, 59469 Ense (Niederense), 02938/97020

Dienstag, 24. März

Mühlen-Apotheke, Leckingser Straße 198, 58640 Iserlohn (Kalthof), 02371/7891140

Park-Apotheke, Stembergstr. 14, 59755 Arnsberg (Neheim), 02932/1464

Apotheke am Bahnhof, Bahnhofstr. 114, 59199 Bönen, 02383/969970

Mittwoch, 25. März

EDI-Apotheke, Hochstraße 27, 58638 Iserlohn, 02371/437200

Goethe-Apotheke, Goethestr. 30 a, 59755 Arnsberg (Neheim), 02932/22324

Tannen Apotheke, Villigster Str. 20, 58239 Schwerte (Villigst), 02304/74472

Ärztlicher Notdienst

Der ärztliche Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung ist über die kostenfreie bundesweit einheitliche Rufnummer 116 117 zu erreichen.

Zahnarzt

Zahnärztliche Notdienstvermittlung für Balve, Menden, Wickede (Ruhr) und Fröndenberg (Ruhr): Tel. 01805 / 98 67 00 (kostenpflichtige Anrufbeantworteransage), www.zahnaerzte-wl.de/notdienstsuche.

Tierarzt

Die jeweils diensthabenden tierärztlichen Praxen können bei den Tierarztpraxen erfragt werden.

Ärztliche Notfallpraxis

Notfallpraxis Iserlohn - St. Elisabeth-Hospital, Hochstr. 63, 58638 Iserlohn. Öffnungszeiten: Montags, dienstags und donnerstags: 18 bis 22 Uhr. Mittwochs und freitags: 13 bis 22 Uhr. Samstags, sonntags und feiertags: 8 bis 22 Uhr.

Notfallpraxis Unna - Katharinen Hospital, Obere Husemannstr. 2, 59423 Unna. Öffnungszeiten: Montags, dienstags und donnerstags: 19 bis 21 Uhr. Mittwochs und freitags: 15 bis 21 Uhr. Samstags, sonntags und feiertags: 9 bis 21 Uhr.

Notfallpraxis Arnsberg - Karolinenhospital, Stolte Ley 9 (Nebengebäude), 59759 Arnsberg-Hüsten. Öffnungszeiten: Montags, dienstags und donnerstags: 18 bis 22 Uhr. Mittwochs und freitags: 13 bis 22 Uhr. Samstags, sonntags und feiertags: 8 bis 22 Uhr.

(Alle Angaben ohne Gewähr, kein Anspruch auf Vollständigkeit.)