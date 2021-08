MENDEN. Am Montag, 23. August, beginnen die Stadtwerke Menden in der Unnaer Landstraße mit Modernisierungsarbeiten am Stromnetz. Im Bereich der Baumschule wird ein Kabelstrang aus der Pater-Kolbe-Straße mit einem Strang aus der Westfalenstraße verbunden.

Verkehrsbeeinträchtigungen seien nur in geringem Maße zu erwarten, so die Stadtwerke Menden. „Die neuen Stromkabel werden durch den Einsatz einer sogenannten Erdrakete direkt unter der Unnaer Landstraße hindurchgeschossen. So ist auf beiden Straßenseiten jeweils nur ein Kopfloch nötig“, erklärt Stadtwerke Bauleiter Markus Schäfer das etwa zweiwöchige Bauvorhaben. Neben der Verbindung der Stromkabel installieren die Stadtwerke auch einen Verteilerschrank in der Westfalenstraße. „Durch das Verbinden der beiden Leitungen können wir im Bedarfsfall das Netz noch flexibler umschalten und so die Versorgungssicherheit weiter erhöhen“, erklärt Markus Schäfer.