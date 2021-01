Die neue Beratungsstelle des Sozialpsychiatrischen Dienstes und der Betreuungsstelle des Märkischen Kreises befindet sich ab Dienstag, 9. Februar, in den neuen Räumen des Hönne-Berufskollegs, Hofeskamp 12 in Menden.

Bedingt durch den Umzug von der Brückstraße in die komplett neu gestaltete Beratungsstelle sind die Sozialarbeiterinnen Renate Kimmel, Agnes Stachowiak und Claudia Treese vom Sozialpsychiatrischen Dienst, sowie Indra Knop und Beate Wirth von der Betreuungsstelle vom 3. bis 12. Februar nur eingeschränkt erreichbar. In dringenden Fällen können sich ratsuchende Bürger an die Kolleginnen in Iserlohn unter Tel. 02371/966-8080 wenden.

Neue Rufnummern ab Februar

Ab Februar 2021 gelten für die Sozialarbeiterinnen in Menden folgende neue Rufnummern: Renate Kimmel: Tel. 02351/966-5125, Agnes Stachowiak: Tel.02351/966-5124, Claudia Treese: Tel. 02351/966-5123, Indra Knop: Tel.02351/966-5127 und Beate Wirth: Tel.02351/966-5128.