Menden. Auch in diesem Jahr beteiligten sich alle sechsten Klassen des Gymnasiums an der Hönne am Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels. Lieblingsbücher wurden gelesen und den Klassenkammeraden vorgestellt, während des Unterrichtes wurde das betonte Vorlesen geübt, so dass in jeder Klasse eine Klassensiegerin gewählt werden konnte.

Zum Abschluss trafen sich dann alle Schülerinnen und Schüler der sechsten Jahrgangsstufe, um den Schulsieger zu ermitteln. Als Klassensiegerinnen traten an Tilli Relke (6a), Penelope Moric (6b), Helene Menke (6c), Neele Rosen (6d) und Emilia Jaeger (6e). Sie lasen erst aus einem selbst ausgewählten Lieblingsroman einen Textauszug vor. In der zweiten Leserunde durften die Schülerinnen dann einen Abschnitt aus dem Roman „Finis Mundi oder Die drei magischen Amulette“ von Laura Gallego Garcia vorlesen. Die Jury achtete beim Vorlesen besonders auf Aspekte wie Textauswahl, Interpretation und Lesetechnik.

Die jungen „Bücherwürmer“ bewältigten die an sie gestellten Aufgaben souverän vor den fast 150 Zuhörerinnen und Zuhörern. Belohnt für ihre Leistung wurden die Leserinnen nicht nur durch den tobenden Applaus der Mitschülerinnen und Mitschüler, sondern auch durch ein Buchgeschenk der Buchhandlung Daub.

Am Ende konnte sich Emilia Jaeger gegen ihre Mitschülerinnen durchsetzen und wird das Gymnasium an der Hönne in der nächsten Runde vertreten. Wir wünschen ihr viel Glück dabei.