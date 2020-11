Das Ordnungsamt der Stadt bietet ab Montag, 9. November, wieder das Corona-Infotelefon an.

Unter der Telefonnummer 02373 903-1234 können Bürgerinnen und Bürger anrufen, wenn sie Fragen rund um die Corona-Pandemie haben (montags bis mittwochs von 8 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 17:30 Uhr und freitags 8 bis 12.30 Uhr). Es gibt nicht nur Auskünfte zur Corona-Situation in Menden, sondern Informationen über weitere zuständige Stellen und Angebote. Außerhalb der Zeiten können Bürger auch eine E-Mail an ordnungsamt@menden.de schicken.

Hilfsangebote von Vereinen

Hilfsangebote kommen jetzt auch wieder von Vereinen und Initiativen in Menden. So bieten aktuell die Schützenbruderschaft St. Sebastian 1888 Brockhausen, die DJK Bösperde und die Platte Heide Pinguine wieder Einkaufshilfen an. Mendener, die unter Quarantäne stehen, zu einer Risikogruppe gehören oder einfach Bedenken haben, nach draußen zu gehen, können Hilfe beim wöchentlichen Einkauf erhalten. „Menden ist und bleibt solidarisch“, stellt Bürgermeister Dr. Roland Schröder fest. In schwierigen Zeiten stehe man zusammen und beweise bürgerschaftliches Engagement.

Wer keinen direkten Kontakt zu den ehrenamtlichen Helfern hat, kann die Kontaktdaten auf www.menden.de/corona-info einsehen. Dort stehen auch weitere Informationen rund um Corona, zu Hilfs- und Beratungsangeboten und zum Corona-Infotelefon bereit.