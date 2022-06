Vor wenigen Wochen hat der neue „Fairkauf“ am Bieberberg in Lendringsen seine Türen geöffnet. Das schöne Ambiente des Lädchens lädt zum Stöbern ein. Gebrauchte und guterhaltene Kleider, die gespendet wurden, können dort zu günstigen Preisen erworben werden. Die Preise sind gestaffelt. Menschen mit kleinem Geldbeutel zahlen kleine Preise, andere entsprechend mehr. „Fairkauf“ ist für alle da. Die Erlöse dienen dem Betrieb des Lädchens.

Der Fairkauf ist aus der früheren „Kleiderkammer“ in der Evangelischen Kirche entstanden und wird gemeinsam getragen von den Bieberschlümpfen, Aktiv für Lendringsen und der Evangelischen Kirchengemeinde. „Wir haben ein tolles ehrenamtliches Team, das sich mit vielen Ideen und großer Kreativität für den Fairkauf einsetzt und den Geschäftsbetrieb gewährleistet“, erklären die Trägerpartner. „Dafür sind wir sehr dankbar. Zugleich freuen wir uns auch über Verstärkung, um die breiten Öffnungszeiten dauerhaft aufrechterhalten zu können.“

Wer Freude an der Arbeit mit Menschen hat und sich ehrenamtlich engagieren möchte, kann sich über die Kontaktadresse des „Fairkauf“ melden (fairkauf-lendringsen@web.de) und in das Tätigkeitsfeld hineinschnuppern. Interessierte werden vom Team in den Geschäftsbetrieb eingearbeitet.

Kleiderspenden können weiterhin an jedem Mittwoch von 15 bis 16 Uhr abgegeben werden. „Guterhaltene Kleidungsstücke sind herzlich willkommen. Sie sollten vor der Abgabe durchgesehen und gewaschen sein. Aktuell ist insbesondere Sommerbekleidung gefragt“, lassen die Verantwortlichen wissen.

Nach den Sommerferien verändern sich die Öffnungszeiten des Lädchens leicht. Der "Fairkauf" öffnet ab 9. August dienstags und donnerstags von 10 bis 13 Uhr und mittwochs von 16 bis 18 Uhr. Zusätzlich ist der Laden an jedem ersten Samstag eines Monats von 10 bis 13 Uhr geöffnet.