Spätestens durch die Europawahl und die „Fridays for

Future"-Bewegung ist das Thema „Klimawandel“ als eines

der dringlichsten Probleme unserer Zeit erkannt worden.

Doch trotz eindeutiger Verpflichtungen zu den Zielen des

Pariser Weltklimaabkommens sind wir weit davon entfernt,

diese auch zu erreichen - warum? Die beiden Dozentinnen

zeigen, dass eine wirksame Klimapolitik ganz maßgeblich

von einem starken Lobby-Netzwerk verhindert wird. In einer

mehrjährigen Recherche haben sie Akteure und Interessen

der Klimaschutz-Bremser enttarnt - von Klimaleugnern über

die Agrar- und Fossillobby bis hin zu einflussreichen „Denkfabriken“

(Thinktanks) und der Politik.

In Zusammenarbeit mit Buchhandlung

201-1002 Susanne Götze, Annika Joeres

Do, 2.4.2020, 19.30–21 Uhr, 2 UE

Menden, Dorte-Hilleke-Bücherei, Alter Ratssaal

12 Euro (Abendkasse 14 Euro)

