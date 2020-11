Der Sommer ist vorbei, der Herbst in vollem Gange und der Winter rückt immer näher. "Gebt dem "Winter-Tief" keine Chance", meint die junge Selbsthilfegruppe und lädt Interessierte unter 35 Jahren zum ersten digitalen Stammtisch der jungen Selbsthilfe im Kreis Unna ein. Die Videokonferenz findet am Donnerstag, 19. November, um 18 Uhr statt.

Die Themen sind: Gemeinsam den etwas anderen Sommer für die Selbsthilfe Revue passieren lassen, Tipps und Tricks für den kommenden Winter austauschen und Fragen zur jungen Selbsthilfe beantworten. Die junge Selbsthilfe lädt ein, vorbeizukommen und den ersten Schritt zu machen, um der dunklen Jahreszeit entgegenzuwirken.

Anmeldung nötig

Interessierte sind eingeladen am Donnerstag, 19. November, um 18 Uhr an der Videokonferenz teilzunehmen (Dauer maximal zwei Stunden). Anmeldungen sind bis Freitag, 13. November, bei der Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen des Kreises Unna (K.I.S.S.) per Mail möglich. Ansprechpartnerin ist Laura Schwarz, E-Mail an: laura.schwarz@kreis-unna.de