Das Kreisgesundheitsamt im Märkischen Kreis meldet heute (25. Juni) keine Neuinfektionen. Es wurden 43 weitere Kontaktpersonen ermittelt. Damit stehen insgesamt 124 Menschen unter Quarantäne.

Die Zahl der Kontaktpersonen steigt um 43 Personen an, meldet das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises. Ein Großteil davon steht im Zusammenhang mit zwei Schulklassen und deren Lehrern, die als Kontaktpersonen von am Cororonavirus erkrankten Schülern ermittelt wurden – 42 Personen am Woste-Gymnasium und 31 an der Realschule in Hemer. Die Schüler und Lehrer stehen bereits seit dem Wochenende unter Quarantäne und sind jetzt in der Statistik aufgeführt. Die Betroffenen der Realschule werden im Laufe des Tages auf Corona getestet, bei der Klasse des Woeste-Gymnasiums wurden bereits am vergangenen Wochenende Abstriche gemacht: Alle Ergebnisse waren negativ. Zur Sicherheit werden sie heute ein zweites Mal getestet – auch, um ein frühzeitiges Entlassen aus der Quarantäne zu ermöglichen.

Insgesamt steigt die Zahl der Kontaktpersonen auf 113 an. Weil keine Neuinfektion gemeldet wurde, gibt es weiterhin elf Infizierte im Kreis.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 0 Infizierte, 9 Gesunde, 1 Kontaktperson und 1 Toter

• Balve: 2 Infizierte, 9 Gesunde und 6 Kontaktpersonen

• Halver: 0 Infizierter, 32 Gesunde, 1 Kontaktperson und 3 Tote

• Hemer: 5 Infizierte, 54 Gesunde, 64 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Herscheid: 0 Infizierte, 6 Gesunde und 0 Kontaktpersonen

• Iserlohn: 1 Infizierter, 126 Gesunde, 23 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Kierspe: 0 Infizierte, 15 Gesunde, 1 Kontaktperson und 1 Toter

• Lüdenscheid: 2 Infizierte, 91 Gesunde, 9 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Meinerzhagen: 0 Infizierte, 33 Gesunde, 2 Kontaktperson und 5 Tote

• Menden: 1 Infizierter, 109 Gesunde, 5 Kontaktpersonen und 9 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 0 Infizierte, 1 Gesunder, 0 Kontaktpersonen

• Neuenrade: 0 Infizierte, 13 Gesunde und 0 Kontaktpersonen

• Plettenberg: 0 Infizierte, 52 Gesunde, 0 Kontaktperson und 3 Tote

• Schalksmühle: 0 Infizierte, 10 Gesunde und 1 Kontaktpersonen

• Werdohl: 0 Infizierte, 13 Gesunde und 0 Kontaktperson

Alle Informationen rund um die Pandemie fasst der Märkische Kreis auf seiner Internet-Seite zusammen: www.maerkischer-kreis.de.