Aufgrund der steigenden Infektionszahlen verschärft die Dorte-Hilleke-Bücherei Menden wieder ihre Schutzmaßnahmen.

Pro gültigem Leseausweis darf nur eine Person in die Bücherei. Ausnahmen gelten für Eltern mit Kleinkindern. Dennoch appellieren die Mitarbeiter auch hier daran, Familienausflüge zu vermeiden, da der Aufenthalt möglichst kurzgehalten werden soll. Weil die Sitzgelegenheiten momentan nicht zur Verfügung stehen, ist das Lesen der Tageszeitung nicht möglich. Eine Beratung durch die Mitarbeiter findet unter Einhaltung der AHA-Regeln weiterhin statt, der Einlass wird durch eine Signalampel geregelt.

Abholservice für Leser

Da sich die Mitarbeiter bewusst sind, dass in dieser Lage nicht jeder Leser gerne die Bücherei besuchen möchte, bieten sie nun zusätzlich zur normalen Ausleihe einen Abholservice für diejenigen an, die sich nicht länger als nötig in der Bücherei aufhalten oder momentan nicht selbst ins Haus kommen möchten.

Über den Online-Katalog können sich angemeldete Leser bis zu fünf Medien aussuchen und diese mit Angabe der Nutzernummer per Mail, Telefon oder Nachricht über die Sozialen Netzwerke Facebook und Instagram an die Mitarbeiter der Dorte-Hilleke-Bücherei weitergeben. Die Medien werden an der Ausleihtheke bereitgestellt, so dass die Leser nur zur Ausleihe in den Eingangsbereich und nicht weiter in die Etagen gehen müssen. Natürlich können die Medien auch von Angehörigen abgeholt werden, soweit sie den gültigen Leseausweis mitbringen.

Die Medien können von Mittwoch bis Samstag während der Öffnungszeiten abgeholt werden.

Montag: geschlossen

Dienstag und Freitag: 10 bis 12.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr

Mittwoch und Donnerstag: 14 bis 18 Uhr

Samstag: 10 bis 13 Uhr

Kontakt: