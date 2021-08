MENDEN. Aufgrund der nicht abreißenden Nachfragen bietet Dr. Hans-Joachim Neuhaus am Mittwoch, 1. September, um 17 Uhr einen weiteren Termin seiner Patientenschule an. „Im

Fokus: Knie- und Hüftschmerzen“ ist das beliebte Format, das unter besonderen Bestimmungen

in den Katholischen Kliniken im Märkischen Kreis (KKiMK) seit einigen Wochen wieder durchgeführt wird.

Patientinnen und Patienten, die vor einer Hüft- oder Knie-OP stehen, sich in einer Reha-Phase befinden oder einfach nur Fragen zu diesem Thema haben, sind hier genau richtig.

„Der Vortrag findet unter besonderen Hygienemaßnahmen in der Cafeteria statt“, sagt Dr.

Hans-Joachim Neuhaus, Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie.

Wiederholt zertifiziert

Zahllose Patienten mit Knie- und Hüftbeschwerden hat Dr. Neuhaus gemeinsam mit seinem Team behandelt, operiert und wieder ans Laufen gebracht. Das erst kürzlich zum wiederholten Male mit herausragendem Ergbenis zertifzizierte Endoprothetik-Zentrum steht mit dem Team für umfassende Informationen an die Teilnehmer bereit. Die Ärzte berichten in der Patientenschule außerdem aus ihrer umfangreichen Erfahrung und freuen sich auf individuelle Fragen der Teilnehmer.

Interessenten werden gebeten, sich vorab telefonisch anzumelden unter 02373/168-1301 (Mo-Fr von 7.30 bis 15 Uhr), wenn sie den Vortrag besuchen möchten. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt.

Die Vortragsveranstaltung findet am Mittwoch, 1. September, von 17 bis 18 Uhr in der Cafeteria des St. Vincenz Krankenhauses, Am Stein 24, 58706 Menden, statt. Der Eintritt ist frei. Es gilt eine FFP2-Maskenpflicht im gesamten Krankenhaus und während der Veranstaltung. Die Teilnehmer müssen vollständig geimpft, genesen oder getestet (Testergebnis nicht älter als 48 Stunden) sein.