MENDEN. Eine Infoveranstaltung in der Gesamtschule Menden ist wie in den Jahren zuvor, aufgrund der Corona-Pandemie, leider nicht möglich. Dafür findet am Mittwoch, 27. Januar, in der Zeit von 18 bis 19 Uhr eine Infoveranstaltung für die Eltern und Erziehungsberechtigten der neuen 5er via Livestream statt.

Diese dient als Ersatz für die Veranstaltung Ende November, die pandemiebedingt leider ausfallen musste. In diesem Livestream präsentiert sich die Gesamtschule Menden und es werden wichtige Informationen für die neuen 5er vorgestellt. Für die Eltern besteht außerdem die Möglichkeit, in einem Chat Fragen zu stellen, die dann direkt beantwortet werden.

Um an der Infoveranstaltung in Form des Livestreams teilzunehmen, müssen interessierte Eltern oder Erziehungsberechtigte lediglich dem Link auf der Schulhomepage folgen. So können sie direkt teilnehmen, ohne sich im Vorfeld registrieren zu müssen.