Beim Thema Klima vergeht kaum ein

Monat, an dem nicht irgendwelche neuen

(Negativ-)Rekorde gemeldet werden.

Der Klimanotstand ist hier! Mit Hilfe von

historischen sowie aktuellen Klimadaten

und Forschungsergebnissen beschreibt

dieser Vortrag, was auf uns zukommt

und was wir jetzt dringend tun müssen,

um eine Klimakatastrophe in letzter Sekunde

doch noch abzuwenden. Komplexe Zusammenhänge

werden einfach und verständlich erklärt, denn das Klima betrifft

uns alle! Weitere Infos unter www.vhs-mhb.de.

In Zusammenarbeit und mit Unterstützung der Abteilung

Umwelt und Bauverwaltung der Stadt Menden

201-1000 Dr. Udo Engelhardt

Mo, 16.3.2020, 19.30–21 Uhr, 2 UE

Menden, Dorte-Hilleke-Bücherei, Alter Ratssaal

gebührenfrei (freiwillige Spende zur Unterstützung der

Aufforstung des lokalen