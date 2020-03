Auch die Stadt Menden möchte helfen und zwar der sogenannten Risikogruppe - mit der Corona-Einkaufshilfe.

Dazu Bürgermeister Martin Wächter: "Wir als Mitarbeiter der Stadt Menden möchten allen Menschen der sogenannten Risikogruppe, die derzeit soziale Kontakte - somit also auch die Versorgung für sich selbst betreffend - meiden müssen, unsere Hilfe anbieten. Wenn Sie zu dem Personenkreis gehören und deshalb derzeit nicht selbst einkaufen möchten und auch keinen in ihrem familiären Umfeld damit betrauen können, erledigen wir gerne die notwendigen Einkäufe für Sie. Wenden Sie sich deshalb vertrauensvoll an uns, wir helfen gerne."

Für den täglichen Bedarf

Wer diese Hilfe in Anspruch nehmen möchte, kann sich von montags bis freitags in der Zeit von 8.15 bis 12.30 Uhr unter Tel. 02373/903-1234 melden (möglich auch per E-Mail: corona-info@menden.de). Eingekauft werden Dinge, die für den täglichen Bedarf gebraucht werden.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die diese Einkäufe übernehmen, sind offensichtlich erkennbar: über das Auto mit dem Ordnungsamtsschriftzug und/oder einem großen Menden-Logo.

Außerdem werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter blaue Jacken mit Ordnungsamtsschriftzug auf dem Rücken tragen. Über die oben genannte Telefonnummer kann alles Weitere geklärt werden, auch beispielsweise die Bezahlung.

Die Stadt Menden begrüßt ausdrücklich die zahlreichen Hilfsangebote, die sich zur Zeit in Menden bilden, warnt aber gleichermaßen auch vor einem möglichen Missbrauch. Seien Sie vorsichtig und fragen Sie kritisch nach, wenn Ihnen etwas seltsam vorkommt.