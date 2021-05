Der Inzidenzwert im Märkischen Kreis ist jetzt fünf Werktage in Folge unter dem Grenzwert von 100 geblieben. Das zuständige Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS) des Landes Nordrhein-Westfalen hat daher am Freitag für den Märkischen Kreis weitere Lockerungen verfügt. Die Bundesnotbremse ist ab Sonntag, 23. Mai, außer Kraft, es gelten die Regelungen der Coronaschutzverordnung des Landes.



Viele städtische Einrichtungen in Menden können daher ab der kommenden Woche wieder öffnen, natürlich auf Grundlage der Hygiene- und Abstandsregeln der Coronaschutzverordnung. Die Mitarbeiter freuen sich sehr, die Angebote wieder für die Bürger anbieten zu können. Grundsätzlich gilt für alle Einrichtungen der Stadt, dass Besucher einen negativen Corona-Test aus einer der zugelassenen Teststellen vorweisen müssen. Dieser Test darf nicht älter als 48 Stunden sein. Eine Übersicht der Testzentren in Menden findet man unter www.menden.de/corona-test

„Nach wie vor hoffen wir, dass die Zahlen im Kreis auch in den kommenden Tagen unter 100 bleiben und wir so weitere Schritte in Richtung Normalität gehen können. Besonders wichtig bleibt aber der Schutz der Bürgerinnen und Bürger und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Einrichtungen. Daher bitte ich alle auch jetzt, mit Blick auf mehr Freiheiten, um Rücksicht und Solidarität. Lassen Sie sich lieber einmal mehr testen und schützen Sie sich und Ihre Mitmenschen“, sagt Bürgermeister Dr. Roland Schröder. „Auch jetzt brauchen wir in vielen Bereichen noch Geduld, auch wenn das schwerfällt. Die Pandemie ist noch nicht überstanden.“

Für die städtischen Einrichtungen wurden, wenn möglich, einheitliche Regelungen getroffen.

Dorte-Hilleke-Bücherei Menden

• Geöffnet ab Dienstag, 25. Mai 2021

• Öffnungszeiten: Di und Fr 10 - 12:30, 14 - 17 Uhr, Mi und Do 14 - 18, Sa 10 - 13 Uhr

• Angeboten wird: Rückgabe und Ausleihe von Medien, Bestell- u. Abholservice

• Zugang: über den Haupteingang, eine Ampel zeigt Ihnen an, ob Sie eintreten dürfen. Jeder

Besucher erhält einen Einkaufskorb.

• Maximal dürfen sich 24 Besucher zeitgleich in der Bücherei aufhalten

• Kontaktdaten werden erfasst: Check In über die Luca-App ist möglich oder per

Kontaktformular

• Aktuell ist die Kinderbücherei allerdings geschlossen. Dort wird der Fußboden saniert. Ein Teil

des Kinderbuch-Bestandes ist vorübergehend im 2. OG zu finden.

Stadtarchiv Menden

• Öffnung ab Mittwoch, 26. Mai 2021

• Geöffnet Mo - Mi 8:30 - 16 Uhr, Do 8:30 - 17:30 Uhr, Fr 8:30 - 12:30 Uhr

• Angeboten wird die Recherche mit Archivalien und Ahnenforschung im Lesesaal

• Zugang erfolgt über die Seiteneingangstür am Westwall 23, Besucher werden gebeten zu klingeln

• Maximal zwei Personen können sich zeitgleich im Lesesaal aufhalten

• Die Kontaktdaten werden erfasst, die Nutzung der Luca-App wird aktuell vorbereitet

Industriemuseum Gut Rödinghausen

• Geöffnet ab Mittwoch, 26. Mai 2021

• Öffnungszeiten: Mi, Do 9 - 17 Uhr, Sa, So 10 - 18 Uhr, feiertags geschlossen

• Angeboten wird: Rundgang mit Broschüren und Audio-Guide

• Zugang: nur nach vorheriger Anmeldung per Telefon 02373 903-8770 oder Mail

an museum@menden.de

• Maximal dürfen sich 20 Personen im Gebäude aufhalten, um Begegnungen zu vermeiden wird das

Museumspersonal alle Viertelstunde eine Person oder einen Hausstand einlassen

• Kontaktdaten werden erfasst: Check In über die Luca-App ist künftig möglich oder per

Kontaktformular

Stadtmuseum

• Geöffnet ab Mittwoch, 26. Mai 2021

• Öffnungszeiten: Mi, Sa 9 - 12 Uhr, Do 9 - 12 und 15 - 17 Uhr, feiertags geschlossen

• Angeboten wird: Rundgang mit Broschüren und Audio-Guide

• Zugang: nur nach vorheriger Anmeldung per Telefon 02373 903-8770 oder Mail

an museum@menden.de

• Maximal dürfen sich 20 Personen im Gebäude aufhalten, um Begegnungen zu vermeiden wird das

Museumspersonal alle Viertelstunde eine Person oder einen Hausstand einlassen

• Ihre Kontaktdaten werden erfasst: Check In über die Luca-App ist künftig möglich oder per

Kontaktformular

Städtische Musikschule Menden

In die teilweisen Öffnungen in den Wechselunterricht der Schulen im Märkischen Kreis sind auch die

Musikschulen einbezogen.

• Für Kinder und Jugendlichen ist Einzelunterricht möglich,

• Kleingruppen folgen voraussichtlich ab Mitte der kommenden Woche.

• Dann folgt die Erwachsenen, für die bereits jetzt der Wechsel vom Onlineunterricht in die Präsenz

vorbereitet wird.

Jugendbildungsstätte „Die Kluse“

• Geöffnet ab Mittwoch, 26. Mai 2021

• Öffnungszeiten: Di 14 - 17 Uhr, Mi 14 - 17 Uhr

• Angeboten wird: Brücken bauen - Spiel- und Lernangebot für Grundschüler im Rahmen von 5er

Gruppen

• Die Kontaktnachverfolgung erfolgt über Teilnehmerlisten

Stadtteiltreff Lendringsen

• Geöffnet ab Mittwoch, 26. Mai 2021

• Öffnungszeiten: Mo und Do 15 - 18 Uhr

• Angeboten wird: Projektarbeit im Rahmen von 5er Gruppen

• Die Kontaktnachverfolgung erfolgt über Teilnehmerlisten

Treff Bösperde

• Geöffnet ab Mittwoch, 26. Mai 2021

• Öffnungszeiten: Di 15 - 18 Uhr, Do 15 - 18 Uhr

• Angeboten wird: Projektarbeit im Rahmen von 5er Gruppen

• Die Kontaktnachverfolgung erfolgt über Teilnehmerlisten

Treffpunkt Platte Heide

• Geöffnet ab Mittwoch, 26. Mai 2021

• Öffnungszeiten: Di 15 - 18 Uhr, Do 15 - 18 Uhr

• Angeboten wird: Projektarbeit im Rahmen von 5er Gruppen

• Die Kontaktnachverfolgung erfolgt über Teilnehmerlisten

Das Zentrum

• Geöffnet ab Mittwoch, 26. Mai 2021

• Öffnungszeiten: Mo 15 - 18 Uhr, Mi 15 - 18 Uhr

• Angeboten wird: Projektarbeit im Rahmen von 5er Gruppen

• Die Kontaktnachverfolgung erfolgt über Teilnehmerlisten

Städtischer Seniorentreff

• Infos folgen

Hallenbad

• Das städtische Hallenbad am Hünenköpfchen muss leider auf Grundlage der geltenden

Coronaschutzverordnung geschlossen bleiben.

Freizeitsport

• Ab Sonntag, 23. Mai 2021 ist Freizeitsport mit Einschränkungen möglich

• Auf der Seite des Landessportbundes NRW finden Sie eine anschauliche Übersicht mit den

verschiedenen Regeln für den Freizeitsport:

https://www.lsb.nrw/medien/news/artikel/nrw-beschliesst-weitreichende-lockerungen-fuer-den-sport

• Für die Aufnahme des Sportbetriebs ist es weiterhin erforderlich, dass Sportvereine ein von der

Stadtverwaltung genehmigtes Hygienekonzept vorweisen können. Zu beachten ist, dass bereits

genehmigte Konzepte angepasst werden müssen, wenn ein Training für Sportler ab 15

Jahren angeboten werden soll, sowie wieder Zuschauer zugelassen werden sollen.

• Die Sportvereine wurden bereits durch die Abteilung „Schule, Sport und Soziales“ informiert.

Alle Infos sind unter www.menden.de/oeffnungen zu finden. Allgemeine Informationen zur Pandemie gibt es unter www.menden.de/corona-info.