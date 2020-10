Im Märkischen Kreis ist ein Todesfall im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Corvid-19 zu beklagen. Die Zahl der Infizierten steigt weiter.



In Menden ist ein 76-jähriger Senior zuhause verstorben. Er hatte sich während einer Auslandsreise mit dem Coronavirus angesteckt und stand unter häuslicher Quarantäne. Das Gesundheitsamt des Märkischen Kreises meldet seit Dienstag labor-technische Nachweise von 40 neuen Coronainfektionen. Sie verteilen sich auf Halver (+1), Hemer (+7), Iserlohn (+11), Kierspe, (+1), Lüdenscheid (+11), Meinerzhagen (+1), Plettenberg (+4), Schalksmühle (+2) und Werdohl (+2).

Die Zahl der akut Infizierten steigt auf 256. Die Altersgruppe zwischen 25 und 39 Jahren ist mit knapp 25 Prozent besonders häufig betroffen. Unter häuslicher Isolierung befinden sich auch 1173 Kontaktpersonen und zwölf Auslandsrückkehrer. 24 Männer und Frauen konnten als nicht mehr ansteckend die Quarantäne nach vierzehn Tagen verlassen.

Sieben-Tage-Inzidenz bei 46,56

In den letzten sieben Tagen haben sich statistisch gesehen kreisweit 46,56 Personen pro 100.000 Einwohner mit Corona infiziert. Die Kreisverwaltung bereitet für den Fall, dass der sogenannte Inzidenzwert in den nächsten Tagen die kritische 50er- Marke überschreitet, eine weitere Allgemeinverfügung vor. Die Festlegungen erfolgen in enger Absprache mit den Städten und Gemeinden sowie mit dem Regierungspräsidenten Arnsberg und dem Landeszentrum Gesundheit.

Seit Ausbruch der Pandemie im Februar zählt der Märkische Kreis bisher insgesamt 1494 Coronafälle; 1205 Personen haben den Virus bereits überwunden; 33 Märker sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Dreizehn Personen befinden sich in stationärer Behandlung, davon drei auf der Intensivstation.

Weitere Informationen unter www.maerkischer-kreis.de oder unter www.land.nrw.de/corona

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 6 Infizierte, 24 Gesunde, 25 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Balve: 4 Infizierte, 27 Gesunde und 53 Kontaktpersonen

• Halver: 10 Infizierte, 88 Gesunde, 28 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Hemer: 19 Infizierte, 91 Gesunde, 115 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Herscheid: 1 Infizierter, 10 Gesunde und 10 Kontaktpersonen

• Iserlohn: 52 Infizierte, 272 Gesunde, 144 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Kierspe: 9 Infizierte, 35 Gesunde, 18 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Lüdenscheid: 77 Infizierte, 201 Gesunde, 325 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Meinerzhagen: 10 Infizierte, 58 Gesunde, 36 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Menden: 16 Infizierte, 149 Gesunde, 128 Kontaktpersonen und 11 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 1 Infizierter, 16 Gesunde, 9 Kontaktpersonen

• Neuenrade: 2 Infizierte, 63 Gesunde und 14 Kontaktpersonen

• Plettenberg: 20 Infizierte, 91 Gesunde, 55 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Schalksmühle: 10 Infizierte, 26 Gesunde und 39 Kontaktpersonen

• Werdohl: 19 Infizierte, 54 Gesunde und 174 Kontaktpersonen