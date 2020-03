Das Team der Mendener Dorte-Hilleke-Bücherei arbeitet trotz geschlossener Türen im Alten Rathaus in kleinster Besetzung. Nun gibt es die Möglichkeit, ganz unkompliziert die Ausleihe von eMedien, wie z.B. eBooks zu nutzen, auch wenn man bisher noch kein Büchereikunde ist.

Auf der Internetseite der Dorte-Hilleke-Bücherei www.menden.de/buecherei sind unter dem Titel „Onleihe-Nutzung auch für Nichtkunden möglich“ Informationen abgelegt zum Online-Anmeldeverfahren der Dorte-Hilleke-Bücherei.

Zugang zu eMedien sicherstellen

„Wir regeln das ganz unkompliziert und stellen damit den Zugang zu eMedien sicher, solange die Bücherei geschlossen bleibt“, sagt die Büchereileiterin Veronika Czerwinski. Eine Anmeldung per Email ist möglich, die Zugangsdaten werden ebenfalls so mitgeteilt. Den Leseausweis können die Kunden dann in der Bücherei abholen, wenn sie wieder geöffnet ist.

Mit 6 € für drei Monate ist man dabei! Diese können überwiesen werden. Andreas Nolte, Kulturbüroleiter, begrüßt diese Initiative ausdrücklich: „Wir können hier mit den digitalen Angeboten der Bücherei wirklich punkten!“ Die Onleihe24 steht als App für Smartphones und Tablets zur Verfügung, ist auf E-Book-Readern zu nutzen und am PC.

Antworten am Telefon

Das Büchereiteam steht für Fragen dienstags bis freitags von 10 bis 16 Uhr persönlich am Telefon zur Verfügung und ist auch per Mail unter stadtbuecherei@menden.de zu erreichen.

Bisherige Onleihe-Nutzer, die durch den Ablauf der Jahresgebühr nicht mehr in ihren Account kommen, melden sich bitte ebenfalls per Telefon oder Email. Auch hier kann der Zugang wieder freigeschaltet werden.

Foto: Onleihe_Anmeldung.jpg © Foto: Dorte-Hilleke-Bücherei

v.l. Kulturbüroleiter Andreas Nolte, Büchereileiterin Veronika Czerwinski, Mitglied des Social Media Teams der Bücherei Gina Friedrichs