Begleitend zur aktuellen Sonderschau „UnGezähmt - Das Tier in der Kunst“ gastiert am Sonntag, 3. Juli, um 15 Uhr der Iserlohner Marionettenspieler Werner Vogell mit seinem Figurentheater Musikus auf Gut Rödinghausen.

Mit im Gepäck: Das weltbekannte Musikmärchen „Peter und der Wolf“ nach Sergei Prokofjew (1936).

Auf den tierischen Nachmittag stimmt Museumsleiterin Jutta Törnig-Struck mit einem kurzweiligen Ausstellungsrundgang ein. Eine lachende Libelle, ein pelziger Sonnenanbeter und ein fliegender Edelstein warten auf unserer Exkursion in die heimische Natur- und Tierwelt.

Mit geschickter Hand- und Fingerbewegung lässt im Anschluss der professionelle Puppenspieler Peter, seinen Großvater und seine Freunde Katze, Vogel und Ente lebendig werden und im Kaminsaal von Gut Rödinghausen umhertollen. Auf ihrem Abenteuer begleiten sie Ulrich Frenschkowski am Piano und Steffi Ingenpaß als Märchenerzählerin. „Peter und der Wolf“ ist ein ebenso lehrreiches wie unterhaltsames Stück für die ganze Familie.

Der Eintritt für den Tierischen Nachmittag (Ausstellungsrundgang und Marionettentheater) beträgt vier Euro und ist am Veranstaltungstag in bar zu entrichten. Aufgrund der beschränkten Teilnehmerzahl wird um telefonische oder schriftliche Voranmeldung bis Donnerstag, 30. Juni, 12 Uhr unter Tel. 02373/ 903-8770 (Mittwoch und Donnerstag, 9 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag, 10 bis 18 Uhr, feiertags geschlossen) oder jederzeit per Mail an museum@menden.de gebeten.

Noch bis zum 31. Juli erzählt die neue Sonderschau »UnGezähmt - Das Tier in der Kunst« auf Gut Rödinghausen in ebenso eindrucksvollen wie nachdenklich stimmenden Fotografien und Objekten von der einfühlsamen bis zerstörerischen Wechselbeziehung zwischen Mensch und Natur. Der Eintritt ist frei. Es gelten die zum Besuchs- bzw. Veranstaltungszeitpunkt gültigen Corona-Schutzmaßnahmen.