Neben der Nachbarschaftshilfe, angestoßen durch Olaf Jäger, hat ein weiterer Mendener Bürger eine Idee ins Leben gerufen, wie man sich in Zeiten von Corona gegenseitig unterstützen kann.

Viele Menschen stehen derzeit vor leeren Regalen und müssen mehrere Läden, zum Teil in mehreren Ortsteilen, anfahren, um das Gewünschte zu erhalten - wenn überhaupt. Hervorgerufen durch die panikartigen Hamsterkäufe vieler Bürger, stehen viele vor der Frage, wo sie nun dringend benötigte Waren wie zum Beispiel Babynahrung, Windeln, Lebensmittel bekommen können. Also entwarf Christian Feuring so etwas wie ein digitales schwarzes Brett. Dort können nun diese Waren getauscht (und gehandelt) werden. "Wer etwas sucht oder auch anbieten möchte, kann es dort veröffentlichen", so Feuring. Das Forum, welches sich derzeit noch im Aufbau befindet, wird sich, laut Feuring, in den nächsten Tagen und Wochen noch verändern. Vorzugsweise soll es denjenigen helfen, die nicht die Möglichkeit haben, zehn Geschäfte abzuklappern um ein Päckchen Milchpulver zu "ergattern". Das Forum ist unter mendenertauschen.de erreichbar. Eine Homepage ("www.mendenhilft.de") ist in Gestaltung. "Es ist eine außergewöhnliche Zeit", so Christian Feuring, der auch aktiv in der SPD ist, "aber gemeinsam können wir diese Herausforderung meistern!"