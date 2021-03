Beim Kreisgesundheitsamt sind am Dienstag 106 positive Coronanachweise eingegangen. Unter häuslicher Quarantäne stehen derzeit insgesamt 2251 Personen. Die Impfungen in Pflegeeinrichtungen und beim Krankenhauspersonal scheinen Wirkung zu zeigen.

Aktuell sind im Märkischen Kreis 777 Männer und Frauen mit dem Coronavirus infiziert. Mit ihnen stehen 1474 Kontaktpersonen unter häuslicher Quarantäne. Nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) haben sich in den letzten sieben Tagen 124,1 Menschen pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt. 47,9 Prozent der Neuinfektionen sind der britischen Coronamutation B.1.1.7 zuzuordnen. Seit Dienstag wurden 106 Neuinfektionen registriert. Sie verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (+3), Halver (+ 3), Hemer (+ 11), Herscheid (+1), Iserlohn (+ 28), Kierspe, (+1), Lüdenscheid (+ 29), Meinerzhagen (+4), Menden (+ 13), Nachrodt-Wiblingwerde (+1), Plettenberg (+ 6) und Werdohl (+6).

116 COVID-Patienten im Krankenhaus

Die Gesundheitsdienste planen für heute 373 Coronatests, davon 47 an der Teststation Lüdenscheid, 117 an der Teststation in Iserlohn und 209 Personen werden von den mobilen Teams des Kreises getestet. In den Krankenhäusern werden zurzeit 116 COVID-19 Patienten behandelt, davon 24 intensivmedizinisch. Sieben müssen beatmet werden.

Die Impfungen in den Pflegeeinrichtungen und in den Krankenhäusern zeigen Wirkung: "Beim Krankenhauspersonal haben wir deutlich weniger Personalausfälle. Die Impfbereitschaft liegt zwischen 60 bis 80 Prozent", sagt Krisenstabsleiter Horst Peter Hohage. In den Pflegeeinrichtungen sind nur noch 27 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert, 24 Pflegekräfte befinden sich in häuslicher Quarantäne. In Schulen sind 20 und in Kitas 14 Coronafälle bekannt; 57 in sonstigen Einrichtungen wie beispielsweise Pflegeschulen, Feuerwehren und Firmen.

Seit Ausbruch der Pandemie im Februar 2020 haben sich 11.968 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt. 10.933 Menschen haben den Virus bereits überwunden. 250 Männer und Frauen sind in Zusammenhang mit Covid-19 verstorben.

Weitere Informationen unter kreis.mk/corona oder unter www.land.nrw/corona

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 24 Infizierte, 444 Gesundete, 33 Kontaktpersonen und 17 Tote

• Balve: 8 Infizierte, 214 Gesundete und 19 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Halver: 72 Infizierte, 449 Gesundete, 98 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Hemer: 56 Infizierte, 825 Gesundete, 141 Kontaktpersonen und 16 Tote

• Herscheid: 3 Infizierte, 101 Gesundete, 11 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Iserlohn: 191 Infizierte, 2.466 Gesundete, 389 Kontaktpersonen und 47 Tote

• Kierspe: 18 Infizierte, 559 Gesundete, 39 Kontaktpersonen und 9 Tote

• Lüdenscheid: 161 Infizierte, 1.802 Gesundete, 325 Kontaktpersonen und 47 Tote

• Meinerzhagen: 27 Infizierte, 862 Gesundete, 76 Kontaktpersonen und 17 Tote

• Menden: 128 Infizierte, 1.216 Gesundete, 197 Kontaktpersonen und 37 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 6 Infizierte, 181 Gesundete, 28 Kontaktpersonen und 7 Tote

• Neuenrade: 4 Infizierte, 345 Gesundete und 16 Kontaktpersonen und 2 Tote

• Plettenberg: 52 Infizierte, 602 Gesundete, 62 Kontaktpersonen und 16 Tote

• Schalksmühle: 5 Infizierte, 235 Gesundete, 14 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Werdohl: 22 Infizierte, 632 Gesundete, 26 Kontaktpersonen und 29 Tote