Binnen eines Tages sind beim Gesundheitsamt des Märkischen Kreises 224 labor-technisch bestätigte Coronanachweise eingegangen. Der Inzidenzwert pro 100.000 Einwohner liegt bei 180,9.



Nach dem Dashboard der Landesregierung NRW haben sich in den letzten sieben Tagen im Märkischen Kreis 180,9 Personen pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt. Aktuell befinden sich 1.297 Infizierte in häuslicher Quarantäne. 1.903 Kontaktpersonen dürfen ihre Wohnung beziehungsweise ihr Haus für 14 Tage ebenfalls nicht verlassen.

Die 224 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (+ 19), Balve (+ 3), Halver (+ 11), Hemer (+ 14), Herscheid (+ 4), Iserlohn (+ 31), Kierspe (+ 20), Lüdenscheid (+ 56), Meinerzhagen (+ 16), Menden (+ 14), Nachrodt-Wiblingwerde (+ 5), Neuenrade (+ 7), Plettenberg (+ 16) und Werdohl (+ 7). Bei einem Infizierten wurde der Ort noch nicht ermittelt.

264 PCR-Tests sind geplant

Die Gesundheitsdienste planen für heute 264 PCR-Tests, davon 90 an der Teststation Lüdenscheid, 163 an der Teststation Iserlohn und elf mobil. In den Krankenhäusern werden zurzeit 117 COVID-19 Patienten behandelt, davon 25 intensivmedizinisch. 20 müssen beatmet werden. In Pflegeeinrichtungen sind 32 Bewohner mit dem Coronavirus infiziert, 49 Beschäftigte befinden sich in häuslicher Quarantäne. In Schulen sind aktuell 30 und in Kitas 12 Coronafälle bekannt. 52 in sonstigen Einrichtungen wie beispielsweise Pflegeschulen, Feuerwehren und Firmen.

Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 sind beim Märkischen 13.403 positive Coronanachweise eingegangen. 11.816 Menschen gelten als genesen. 290 Männer und Frauen sind in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben.

Weitere Informationen unter kreis.mk/corona oder unter www.land.nrw/corona

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 43 Infizierte, 467 Gesundete, 56 Kontaktpersonen und 19 Tote

• Balve: 8 Infizierte, 223 Gesundete und 20 Kontaktpersonen und 2 Tote

• Halver: 54 Infizierte, 532 Gesundete, 79 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Hemer: 107 Infizierte, 888 Gesundete, 198 Kontaktpersonen und 20 Tote

• Herscheid: 21 Infizierte, 107 Gesundete, 54 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Iserlohn: 340 Infizierte, 2.683 Gesundete, 441 Kontaktpersonen und 55 Tote

• Kierspe: 55 Infizierte, 578 Gesundete, 70 Kontaktpersonen und 10 Tote

• Lüdenscheid: 306 Infizierte, 1.985 Gesundete, 447 Kontaktpersonen und 48 Tote

• Meinerzhagen: 65 Infizierte, 891 Gesundete, 107 Kontaktpersonen und 17 Tote

• Menden: 106 Infizierte, 1.360 Gesundete, 131 Kontaktpersonen und 42 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 20 Infizierte, 191 Gesundete, 26 Kontaktpersonen und 10 Tote

• Neuenrade: 10 Infizierte, 348 Gesundete und 23 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Plettenberg: 96 Infizierte, 658 Gesundete, 124 Kontaktpersonen und 22 Tote

• Schalksmühle: 7 Infizierte, 243 Gesundete, 18 Kontaktpersonen und 5 Tote

• Werdohl: 58 Infizierte, 662 Gesundete, 109 Kontaktpersonen und 29 Tote