Das Kreisgesundheitsamt meldet 46 labor-technisch bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus in den vergangenen 24 Stunden. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist erfreulicherweise wieder deutlich gesunken. Das Robert-Koch-Institut meldet 91,7 Erkrankte pro 100.000 Einwohner. Einen weiteren Todesfall gab es glücklicherweise nicht.



731 am Coronavirus Erkrankte und 728 Kontaktpersonen befinden sich aktuell in Quarantäne. Sie dürfen ihr Haus beziehungsweise ihre Wohnung nicht verlassen. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurden 46 Neuinfektionen gemeldet. Sie verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (+2), Halver (+2), Hemer (+1), Iserlohn (+9), Kierspe (+3), Lüdenscheid (+14), Meinerzhagen (+3), Menden (+2), Nachrodt-Wiblingwerde (+1), Neuenrade (+2), Plettenberg (+2), Schalksmühle (+1) und Werdohl (+4). Der Sieben-Tages-Inzidenz-Wert liegt nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts bei 91,7 Erkrankten pro 100.000 Einwohner.

Kein weiterer Todesfall

Ein weiterer Todesfall wurde nicht aktenkundig. Deren Zahl bleibt damit bei 398. Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 wurden beim Märkischen Kreis insgesamt 20.323 positive Coronanachweise registriert. 19.194 Personen haben die Krankheit überstanden.

In den Krankenhäusern werden zurzeit noch 56 Covid-19 Patienten behandelt, davon 15 intensivmedizinisch, 9 müssen beatmet werden. In der Pflege sind 11 Bewohner von stationären Einrichtungen, Patienten von ambulanten Pflegediensten sowie der Eingliederungshilfe mit dem Virus infiziert, 9 Beschäftigte befinden sich in häuslicher Quarantäne. In Schulen sind 16 und in Kitas 9 Coronafälle bekannt. Die Gesundheitsdienste planen für heute keine PCR-Tests.

Weitere Informationen unter kreis.mk/corona.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 32 Infizierte, 676 Gesundete, 32 Kontaktpersonen und 25 Tote

• Balve: 14 Infizierte, 352 Gesundete und 22 Kontaktpersonen und 4 Tote

• Halver: 36 Infizierte, 899 Gesundete, 32 Kontaktpersonen und 12 Tote

• Hemer: 30 Infizierte, 1.397 Gesundete, 39 Kontaktpersonen und 26 Tote

• Herscheid: 3 Infizierte, 202 Gesundete, 9 Kontaktpersonen und 4 Tote

• Iserlohn: 136 Infizierte, 4.022 Gesundete, 151 Kontaktpersonen und 75 Tote

• Kierspe: 64 Infizierte, 887 Gesundete, 63 Kontaktpersonen und 15 Tote

• Lüdenscheid: 149 Infizierte, 3.876 Gesundete, 137 Kontaktpersonen und 74 Tote

• Meinerzhagen: 29 Infizierte, 1.440 Gesundete, 20 Kontaktpersonen und 26 Tote

• Menden: 78 Infizierte, 2.018 Gesundete, 48 Kontaktpersonen und 52 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 14 Infizierte, 276 Gesundete, 13 Kontaktpersonen und 11 Tote

• Neuenrade: 21 Infizierte, 513 Gesundete und 19 Kontaktpersonen und 4 Tote

• Plettenberg: 49 Infizierte, 1.308 Gesundete, 53 Kontaktpersonen und 32 Tote

• Schalksmühle: 12 Infizierte, 336 Gesundete, 33 Kontaktpersonen und 6 Tote

• Werdohl: 64 Infizierte, 992 Gesundete, 32 Kontaktpersonen und 32 Tote

Hinweis: Während der Kontaktermittlung können sich Änderungen beispielsweise in Bezug auf Wohnorte ergeben. Diese Fälle werden rückwirkend in der Meldung an das LZG angepasst, sodass die Anzahl der Neuinfizierten alleine anhand der Berechnung aus der Anzahl der Infizierten, der Genesenen und der Verstorbenen nicht erfolgen kann.