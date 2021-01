Aktuell sind im Märkischen Kreis 922 Menschen mit dem Coronavirus infiziert. Mit ihnen stehen 1.162 Kontaktpersonen in Quarantäne. Die Sieben-Tages-Inzidenz beträgt laut Robert-Koch-Institut 160,4.



Seit Dienstag sind beim Kreisgesundheitsamt 123 neue positive Coronanachweise eingegangen. Damit tragen derzeit 922 Männer und Frauen den Virus in sich. 1.162 Kontaktpersonen befinden sich ebenfalls in häuslicher Quarantäne. In den letzten 24 Stunden konnten 30 ehemals Infizierte die Quarantäne verlassen. Sie gelten als nicht mehr ansteckend.

Die Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (+3), Balve (+4), Halver (+2), Hemer (+11), Herscheid (+2), Iserlohn (+34), Kierspe (+6), Lüdenscheid (+22), Meinerzhagen (+5), Menden (+7), Neuenrade (+3), Plettenberg (+9), Schalksmühle (+3) und Werdohl (+12). Nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts (RKI) haben sich im Märkischen Kreis in den letzten sieben Tagen 160,4 Personen pro 100.000 Einwohner mit dem Virus angesteckt.

19 Personen werden beatmet

Die Gesundheitsdienste planen für heute 30 Coronatestungen, davon zehn an der Teststation in Lüdenscheid, acht an der Teststation in Iserlohn und 12 mobil. In den Krankenhäusern werden zurzeit 135 Covid-19 Patienten behandelt, davon 30 intensivmedizinisch. 19 Personen werden beatmet.

Laut der Statistik haben sich seit Beginn der Pandemie im Februar 8.888 Einwohner mit dem Virus infiziert. 7.810 Personen haben Corona bereits überwunden. 156 Männer und Frauen sind in Zusammenhang mit einer Coronaerkrankung verstorben.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 25 Infizierte, 350 Gesundete, 27 Kontaktpersonen und 12 Tote

• Balve: 15 Infizierte, 141 Gesundete und 27 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Halver: 18 Infizierte, 322 Gesundete, 36 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Hemer: 67 Infizierte, 635 Gesundete, 76 Kontaktpersonen und 13 Tote

• Herscheid: 13 Infizierte, 61 Gesundete und 10 Kontaktpersonen, 1 Toter

• Iserlohn: 216 Infizierte, 1.858 Gesundete, 270 Kontaktpersonen und 27 Tote

• Kierspe: 34 Infizierte, 377 Gesundete, 50 Kontaktpersonen und 3 Tote

• Lüdenscheid: 151 Infizierte, 1.273 Gesundete, 164 Kontaktpersonen und 27 Tote

• Meinerzhagen: 75 Infizierte, 562 Gesundete, 97 Kontaktpersonen und 13 Tote

• Menden: 105 Infizierte, 852 Gesundete, 137 Kontaktpersonen und 25 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 7 Infizierte, 147 Gesundete, 7 Kontaktpersonen und 4 Tote

• Neuenrade: 20 Infizierte, 283 Gesundete und 21 Kontaktpersonen und 1 Toter

• Plettenberg: 90 Infizierte, 373 Gesundete, 137 Kontaktpersonen und 6 Tote

• Schalksmühle: 24 Infizierte, 169 Gesundete, 33 Kontaktpersonen und 4 Tote

• Werdohl: 62 Infizierte, 407 Gesundete, 70 Kontaktpersonen und 16 Tote