Nach Berechnungen des Robert-Koch-Instituts haben sich im Märkischen Kreis in den letzten sieben Tagen 49,5 Personen pro 100.000 Einwohner mit dem Coronavirus angesteckt. Damit ist der Inzidenzwert um 43 Prozent niedriger als am vergangenen Montag.

Aktuell sind 529 Männer und Frauen mit dem Virus infiziert und befinden sich in häuslicher Quarantäne. Ebenso dürfen 556 Kontaktpersonen ihre Häuser beziehungsweise ihre Wohnungen nicht verlassen. Seit Freitag (28.Mai) haben sich 80 Verdachtsfälle im Labor bestätigt. Die Neuinfektionen verteilen sich wie folgt auf die Städte und Gemeinden: Altena (+1), Halver (+2), Hemer (+2), Herscheid (+1), Iserlohn (+15), Kierspe (+5) und Lüdenscheid (+17), Meinerzhagen (+9), Menden (+4), Neuenrade (+4), Plettenberg (+4) und Werdohl (+16). 140 vormals Infizierte durften die Quarantäne entlassen.

Zwei weitere Todesfälle

Bedauerlicherweise hat das Gesundheitsamt zwei weitere Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19 Erkrankung registriert. Aus Hemer verstarb ein 76-jähriger Mann und aus Menden ein 55-jähriger Mann. Damit stieg die Zahl der Todesfälle auf 403.

Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 wurden beim Märkischen Kreis insgesamt 20.544 Coronafälle registriert. 19.612 Personen haben die Infektion seitdem überstanden.

In den Krankenhäusern werden zurzeit noch 36 Covid-19 Patienten behandelt, davon 13 intensivmedizinisch, 7 müssen beatmet werden. In der Pflege sind 9 Bewohner von stationären Einrichtungen, Patienten von ambulanten Pflegediensten sowie der Eingliederungshilfe mit dem Coronavirus infiziert, 12 Beschäftigte befinden sich in häuslicher Quarantäne. In Schulen sind 23 und in Kitas 6 Coronafälle bekannt. Die Gesundheitsdienste planen für heute 48 PCR-Tests, 27 am Standort Lüdenscheid, 18 an der Abstrichstelle am Seilersee in Iserlohn und drei mobil.

Weitere Informationen unter kreis.mk/corona oder unter www.land.nrw/corona.

Die Zahlen für die Städte und Gemeinden:

• Altena: 26 Infizierte, 691 Gesundete, 13 Kontaktpersonen und 25 Tote

• Balve: 5 Infizierte, 362 Gesundete und 9 Kontaktpersonen und 4 Tote

• Halver: 15 Infizierte, 924 Gesundete, 30 Kontaktpersonen und 12 Tote

• Hemer: 17 Infizierte, 1.419 Gesundete, 23 Kontaktpersonen und 27 Tote

• Herscheid: 3 Infizierte, 205 Gesundete, 12 Kontaktpersonen und 4 Tote

• Iserlohn: 101 Infizierte, 4.105 Gesundete, 119 Kontaktpersonen und 75 Tote

• Kierspe: 44 Infizierte, 922 Gesundete, 43 Kontaktpersonen und 15 Tote

• Lüdenscheid: 130 Infizierte, 3.949 Gesundete, 110 Kontaktpersonen und 74 Tote

• Meinerzhagen: 25 Infizierte, 1.458 Gesundete, 22 Kontaktpersonen und 28 Tote

• Menden: 30 Infizierte, 2.076 Gesundete, 25 Kontaktpersonen und 54 Tote

• Nachrodt-Wiblingwerde: 13 Infizierte, 281 Gesundete, 10 Kontaktpersonen und 11 Tote

• Neuenrade: 14 Infizierte, 525 Gesundete und 6 Kontaktpersonen und 4 Tote

• Plettenberg: 45 Infizierte, 1.330 Gesundete, 43 Kontaktpersonen und 32 Tote

• Schalksmühle: 8 Infizierte, 339 Gesundete, 9 Kontaktpersonen und 6 Tote

• Werdohl: 53 Infizierte, 1.026 Gesundete, 82 Kontaktpersonen und 32 Tote

Hinweis: Während der Kontaktermittlung können sich Änderungen beispielsweise in Bezug auf Wohnorte ergeben. Diese Fälle werden rückwirkend in der Meldung an das LZG angepasst, sodass die Anzahl der Neuinfizierten alleine anhand der Berechnung aus der Anzahl der Infizierten, der Genesenen und der Verstorbenen nicht erfolgen kann.