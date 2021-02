Hell und freundlich: So präsentieren sich die neuen Räume am Hönne-Berufskolleg in Menden, in denen die Mitarbeiterinnen des Sozialpsychiatrischen Dienstes, des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes sowie der Betreuungsstelle des Kreises jetzt arbeiten.

"Sie sind für Menschen da, die unter seelischen Belastungen leiden, psychisch krank sind oder sich in einer Lebenskrise befinden. Sie helfen Menschen, die sich nicht mehr anders zu helfen wissen und die auf eine professionelle Unterstützung angewiesen sind. Das ist eine unschätzbar wichtige Arbeit vor Ort", sagte Landrat Marco Voge bei einem Besuch vor Ort. Gemeinsam mit Volker Schmidt, Fachbereichsleiter für Gesundheit, Soziales und Verbraucherschutz, nahm er die neuen Räume in Augenschein und kam mit den Mitarbeiterinnen sowie Fachdienstleiter Lothar Buddinger ins Gespräch. Neben dem Sozialpsychiatrischen Dienst und der Betreuungsstelle ist der Kinder- und Jugendärztliche Dienst von der Brückstraße zum Hönne-Berufskolleg umgezogen.

Auf zwei Etagen sind die Fachdienste Sozialpsychiatrischer Dienst / Betreuungsstelle sowie Kinder- und Jugendärztlicher Dienst jetzt untergebracht. Knapp 335 Quadratmeter Fläche und sieben Büroräume umfasst die Ebene des sozialpsychiatrischen Dienstes sowie der Betreuungsstelle, zwei Behandlungs- und fünf Büroräume hat die Ebene des Kinder- und Jugendärztlichen Dienstes. Beide Etagen sind zunächst komplett entkernt und eine Asbestsanierung durchgeführt worden. Der gesamte Innenausbau wurde unter Beachtung des vorbeugenden Brandschutzes errichtet. Die technische Gebäudeausstattung ist dem aktuellen Stand der Technik entsprechend erneuert worden. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen 450.000 Euro.

Hilfe bei seelischen Erkrankungen

Die Mitarbeiterinnen des Sozialpsychiatrischen Dienstes beraten und vermitteln Hilfen für Menschen mit seelischen Erkrankungen wie Depressionen, Angst- und Zwangsstörungen sowie psychischen Störungen im Alter. Auch für Menschen, die Probleme im Umgang mit Alkohol und Medikamenten haben, sind die Sozialarbeiterinnen Renate Kimmel, Claudia Treese und Agnes Stachowiak erste Ansprechpartnerinnen. Im vergangenen Jahr wurden in Menden rund 220 Personen beraten.

Leiter Lothar Buddinger, Arzt für Psychiatrie und Psychotherapie, erläuterte, dass nicht nur Betroffene, sondern oft auch Angehörige und Freunde den Dienst als erste Anlaufstelle bei Fragen im Umgang mit einer Erkrankung und den möglichen Folgen wahrnehmen. Dabei arbeitet der Dienst mit vielen anderen Institutionen zusammen – zum Beispiel mit der Hans-Prinzhorn-Klinik in Hemer, dem Betreuten Wohnen für Menschen mit seelischen Erkrankungen und Suchterkrankungen, mit Tagesstätten, Selbsthilfegruppen sowie Heimeinrichtungen.

Beratung über Vorsorgevollmachten

Indra Knop und Beate Wirth von der Beratungsstelle klären Notwendigkeiten einer rechtlichen Betreuung ab und informieren über Vorsorgevollmachten. Im vergangenen Jahr haben sie in 463 Fällen im Auftrag des Amtsgerichtes geklärt, ob und in welchem Umfang bei den Betroffenen eine rechtliche Betreuung erforderlich ist und wer als Betreuer in Frage kommt. Neben dieser sogenannten "Sachverhaltsermittlung" beraten die Sozialarbeiterinnen auch über Vorsorgevollmachten. Hier können Bürger rechtzeitig festlegen, wer ihre Interessen im Falle einer Erkrankung oder Behinderung vertritt und ihre Angelegenheiten regelt.

Auch der Kinder- und Jugendärztliche Dienst des Märkischen Kreises ist in den Hofeskamp umgezogen. Die Schuleingangsuntersuchungen finden fortan in den neugestalteten Räumlichkeiten statt.