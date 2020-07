In diesem Jahr ist auch das Stadtradeln in Menden anders verlaufen. Trotz Corona konnte die Zahl der teilnehmenden Radler in diesem Jahr noch einmal leicht gesteigert werden.

Und auch die gemeinsam geradelte Kilometerleistung muss sich nicht hinter 2019 verstecken. Mit 56.503 Kilometern wurde der Vorjahreswert um 429 km überschritten. So haben die 229 (19 mehr als 2019) gemeinsam die Entstehung von acht Tonnen Co2 vermieden.

Vom 17. Mai bis zum 6. Juni 2020 war der Aktionszeitraum für dieses Jahr ausgerufen. Allerdings aufgrund der Corona-Pandemie anders, als es in den vergangenen Jahren der Fall war. Ohne Auftaktveranstaltung und auch ohne geführte Radtouren des ADFC Menden. Reduziert auf das Wesentliche: Das Radfahren. Umso schöner ist es zu sehen, dass trotzdem rege geradelt wurde. Insgesamt bildeten sich 19 Teams (2019 waren es 18) und auch die Parlamentarier waren in diesem Jahr deutlich stärker vertreten: 12 Ratsmitglieder haben teilgenommen, 8 mehr als noch 2019.

Und auch wenn es in diesem Jahr keine Abschlussveranstaltung, Siegerehrung oder Preise gibt, sollte doch erwähnt sein, dass der aktivste Mendener Radler alleine 2.166 Kilometer in diesen drei Wochen zurückgelegt hat. Als radaktivste Schule hat sich in diesem Jahr die Josefschule Menden hervorgetan, die zugleich auch als größtes Team angetreten sind.

Die Mitglieder des Arbeitskreises Stadtradeln, bestehend aus Vertretern der Schulen in Menden, des ADFC, der VHS Menden-Hemer-Balve, den Stadtwerken Menden, den Partnern AOK und 2Rad Dünnebacke und der Stadtverwaltung freuen sich über diesen Erfolg - trotz widriger Bedingungen. Die gesamte Leistung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Stadtradeln 2020 in Menden verdient Anerkennung, Respekt und ein ausdrückliches Danke des Organisationsteams.