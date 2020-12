Die Straße Bittfahrt in Menden wird von Montag, 14. Dezember, bis Mittwoch, 16. Dezember, asphaltiert.



Die Arbeiten werden in einem Abschnitt zwischen der Zufahrt zum Krankenhausweg bis zum Fuchshöhlenweg beziehungsweise zur Straße Am Stein erledigt.

An diesen drei Tagen kann es zu Verkehrsbehinderungen in der Bittfahrt zwischen Ostwall und Krankenhausweg kommen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, bleibt das Krankenhaus aber nach wie vor erreichbar.